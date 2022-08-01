В Україні створили сайт для популяризації вітчизняної науки

Про це повідомило Міністерство освіти й науки України.

"Для популяризації української науки створено платформу "Вільна Наука". Наукові інститути та установи можуть із легкістю розповідати про відкриття та публікувати релізи, а журналісти – підтримувати контакт із представниками наукових установ для розповсюдження новин серед громадськості", - йдеться у повідомленні.

Як зазначає Міністерство, цей проєкт створили для реалізації нових можливостей учених (щодо популяризації результатів), журналістів (щодо уточнення результатів і перевірки трактувань наукових доробків українських вчених), а також для українських і міжнародних інвесторів (для ознайомлення з практичними доробками вчених).

Також повідомляється, що читачам не потрібно реєструватися, щоб ознайомитися з матеріалами платформи. До реєстрації запрошують учених і журналістів.

Волонтери створили інтернет-платформу, на якій викладено пропозиції роботи для вчених, можливостей стажування та продовження навчання для студентів, аспірантів і докторантів з України.

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