В Україні створили сайт для популяризації вітчизняної науки
На платформі "Вільна Наука" наукові інститути та установи зможуть розповідати про свої відкриття та публікувати пресрелізи, що сприятиме популяризації вітчизняної науки
Про це повідомило Міністерство освіти й науки України.
"Для популяризації української науки створено платформу "Вільна Наука". Наукові інститути та установи можуть із легкістю розповідати про відкриття та публікувати релізи, а журналісти – підтримувати контакт із представниками наукових установ для розповсюдження новин серед громадськості", - йдеться у повідомленні.
Як зазначає Міністерство, цей проєкт створили для реалізації нових можливостей учених (щодо популяризації результатів), журналістів (щодо уточнення результатів і перевірки трактувань наукових доробків українських вчених), а також для українських і міжнародних інвесторів (для ознайомлення з практичними доробками вчених).
Також повідомляється, що читачам не потрібно реєструватися, щоб ознайомитися з матеріалами платформи. До реєстрації запрошують учених і журналістів.
- Волонтери створили інтернет-платформу, на якій викладено пропозиції роботи для вчених, можливостей стажування та продовження навчання для студентів, аспірантів і докторантів з України.
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