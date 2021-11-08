В Україні судитимуть інспектора Запорізької митниці: завдав збитків державі на 42 млн грн
Слідчі ДБР завершили розслідування щодо державного інспектора Запорізької митниці, недбалість якого завдала державі шкоди на 42 млн грн
Про це повідомили в ДБР.
Зазначається, що у 2019 році посадовець отримав адмінпротокол стосовно приватного підприємства, що порушило митні правила під час перевезення товарів через кордон.
Протягом півроку він повинен був звернутися з протоколом до суду для стягнення штрафу з підприємства. Однак посадовець зробив це вже після необхідного терміну, тож суд закрив справу.
Підприємство уникнуло відповідальності за незаконні дії, державі завдано збитків майже на 42 млн грн.
Посадовцю інкримінують службову недбалість, що спричинила тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 367 КК України). Йому загрожує п'ять років ув'язнення.
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