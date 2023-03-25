В Україні в ніч проти 26 березня відбудеться перехід на літній час

Це передбачено постановою Кабінету Міністрів від 13 травня 1996 року № 509 "Про порядок обчислення часу на території України".

Таким чином, 26 березня о 3 годині за київським часом запроваджується літній час шляхом переведенням годинникової стрілки на 1 годину вперед.

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Зміна часу в Україні відбувається двічі на рік: в останню неділю березня країна переходить на літній час, а кожної останньої неділі жовтня - на зимовий час.

Позаторік у Верховній Раді намагалися скасувати переведення годинників, але депутати не підтримали в цілому відповідний законопроєкт. Зокрема, 3 березня 2021 року ВР ухвалила в першому читанні законопроєкт "Про обчислення часу в Україні", однак 19 березня за нього проголосували лише 212 депутатів. Після цього законопроєкт про скасування переведення стрілок на літній і зимовий час відправили на доопрацювання.