В Україні від COVID-19 померли понад 77 тис. людей, упродовж доби - 442 летальні випадки
Станом на ранок 15 листопада в Україні зафіксовано 3 228 441 випадок коронавірусної хвороби COVID-19, з них 77 147 - летальні, 2 642 459 осіб одужали
Про це повідомляє пресцентр МОЗ.
Упродовж доби 14 листопда було зареєстровано 10 802 нових випадки COVID-19 (у тому числі 764 дитини та 132 медпрацівники), 11 219 пацієнтів одужали, 442 людини померли.
У регіонах захворюваність поширюється таким чином:
- м. Київ - 449 випадків;
- Вінницька область - 608 випадків;
- Волинська область - 359 випадків;
- Дніпропетровська область - 987 випадків;
- Донецька область - 542 випадки;
- Житомирська область - 380 випадків;
- Закарпатська область - 191 випадок;
- Запорізька область - 737 випадків;
- Івано-Франківська область - 305 випадків;
- Київська область - 420 випадків;
- Кіровоградська область - 91 випадок;
- Луганська область - 49 випадків;
- Львівська область - 537 випадків;
- Миколаївська область - 844 випадки;
- Одеська область - 901 випадок;
- Полтавська область - 559 випадків;
- Рівненська область - 184 випадки;
- Сумська область - 306 випадків;
- Тернопільська область - 224 випадки;
- Харківська область - 829 випадків;
- Херсонська область - 135 випадків;
- Хмельницька область - 314 випадків;
- Черкаська область - 359 випадків;
- Чернівецька область - 159 випадків;
- Чернігівська область - 333 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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