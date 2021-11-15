В Україні від COVID-19 померли понад 77 тис. людей, упродовж доби - 442 летальні випадки

Про це повідомляє пресцентр МОЗ.



Упродовж доби 14 листопда було зареєстровано ​​10 802 нових випадки COVID-19 (у тому числі 764 дитини та 132 медпрацівники), 11 219 пацієнтів одужали, 442 людини померли.





У регіонах захворюваність поширюється таким чином:

м. Київ - 449 випадків;

Вінницька область - 608 випадків;

Волинська область - 359 випадків;

Дніпропетровська область - 987 випадків;

Донецька область - 542 випадки;

Житомирська область - 380 випадків;

Закарпатська область - 191 випадок;

Запорізька область - 737 випадків;

Івано-Франківська область - 305 випадків;

Київська область - 420 випадків;

Кіровоградська область - 91 випадок;

Луганська область - 49 випадків;

Львівська область - 537 випадків;

Миколаївська область - 844 випадки;

Одеська область - 901 випадок;

Полтавська область - 559 випадків;

Рівненська область - 184 випадки;

Сумська область - 306 випадків;

Тернопільська область - 224 випадки;

Харківська область - 829 випадків;

Херсонська область - 135 випадків;

Хмельницька область - 314 випадків;

Черкаська область - 359 випадків;

Чернівецька область - 159 випадків;

Чернігівська область - 333 випадки.

"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (987), Одеській (901), Миколаївській (844), Харківській (829) і Запорізькій (737) областях", - зазначили у МОЗ.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.