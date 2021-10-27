В Україні від коронавірусу померли понад 65 тис. людей, упродовж доби - 692 смерті та 22 574 зараження
Станом на ранок 27 жовтня в Україні зафіксовано 2 825 733 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 65 628 - летальні, 2 401 705 осіб одужали
Про це повідомляє пресцентр МОЗ.
Упродовж доби 26 жовтня було зареєстровано 22 574 нових випадки COVID-19 (у тому числі 1532 дитини та 399 медпрацівників), 11 593 пацієнти одужали, 692 людини померли.
У регіонах захворюваність поширюється таким чином:
- м. Київ - 1416 випадків;
- Вінницька область - 579 випадків;
- Волинська область - 654 випадки;
- Дніпропетровська область - 1874 випадки;
- Донецька область - 1053 випадки;
- Житомирська область - 711 випадків;
- Закарпатська область - 218 випадків;
- Запорізька область - 1296 випадків;
- Івано-Франківська область - 343 випадки;
- Київська область - 880 випадків;
- Кіровоградська область - 104 випадки;
- Луганська область - 674 випадки;
- Львівська область - 1426 випадків;
- Миколаївська область - 606 випадків;
- Одеська область - 1477 випадків;
- Полтавська область - 895 випадків;
- Рівненська область - 879 випадків;
- Сумська область - 1270 випадків;
- Тернопільська область - 660 випадків;
- Харківська область - 1641 випадок;
- Херсонська область - 1120 випадків;
- Хмельницька область - 1019 випадків;
- Черкаська область - 878 випадків;
- Чернівецька область - 580 випадків;
- Чернігівська область - 321 випадок.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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