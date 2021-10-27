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В Україні від коронавірусу померли понад 65 тис. людей, упродовж доби - 692 смерті та 22 574 зараження

27 жовтня, 2021 середа
08:28
Суспільство коронавірус

Станом на ранок 27 жовтня в Україні зафіксовано 2 825 733 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 65 628 - летальні, 2 401 705 осіб одужали

Про це повідомляє пресцентр МОЗ.

Упродовж доби 26 жовтня було зареєстровано 22 574 нових випадки COVID-19 (у тому числі 1532 дитини та 399 медпрацівників), 11 593 пацієнти одужали, 692 людини померли.

У регіонах захворюваність поширюється таким чином:

  • м. Київ - 1416 випадків;
  • Вінницька область - 579 випадків;
  • Волинська область - 654 випадки;
  • Дніпропетровська область - 1874 випадки;
  • Донецька область - 1053 випадки; 
  • Житомирська область - 711 випадків;
  • Закарпатська область - 218 випадків;
  • Запорізька область - 1296 випадків;
  • Івано-Франківська область - 343 випадки;
  • Київська область - 880 випадків;
  • Кіровоградська область - 104 випадки;
  • Луганська область - 674 випадки;
  • Львівська область - 1426 випадків;
  • Миколаївська область - 606 випадків;
  • Одеська область - 1477 випадків;
  • Полтавська область - 895 випадків;
  • Рівненська область - 879 випадків;
  • Сумська область - 1270 випадків;
  • Тернопільська область - 660 випадків;
  • Харківська область - 1641 випадок;
  • Херсонська область - 1120 випадків;
  • Хмельницька область - 1019 випадків;
  • Черкаська область - 878 випадків;
  • Чернівецька область - 580 випадків;
  • Чернігівська область - 321 випадок.
"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1874), Харківській (1641), Одеській (1477), Львівській (1426) областях і м. Київ (1416)", - зазначили у МОЗ.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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