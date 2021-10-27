В Україні від коронавірусу померли понад 65 тис. людей, упродовж доби - 692 смерті та 22 574 зараження

Про це повідомляє пресцентр МОЗ.



Упродовж доби 26 жовтня було зареєстровано 22 574 нових випадки COVID-19 (у тому числі 1532 дитини та 399 медпрацівників), 11 593 пацієнти одужали, 692 людини померли.



У регіонах захворюваність поширюється таким чином:

м. Київ - 1416 випадків;

Вінницька область - 579 випадків;

Волинська область - 654 випадки;

Дніпропетровська область - 1874 випадки;

Донецька область - 1053 випадки;

Житомирська область - 711 випадків;

Закарпатська область - 218 випадків;

Запорізька область - 1296 випадків;

Івано-Франківська область - 343 випадки;

Київська область - 880 випадків;

Кіровоградська область - 104 випадки;

Луганська область - 674 випадки;

Львівська область - 1426 випадків;

Миколаївська область - 606 випадків;

Одеська область - 1477 випадків;

Полтавська область - 895 випадків;

Рівненська область - 879 випадків;

Сумська область - 1270 випадків;

Тернопільська область - 660 випадків;

Харківська область - 1641 випадок;

Херсонська область - 1120 випадків;

Хмельницька область - 1019 випадків;

Черкаська область - 878 випадків;

Чернівецька область - 580 випадків;

Чернігівська область - 321 випадок.

"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1874), Харківській (1641), Одеській (1477), Львівській (1426) областях і м. Київ (1416)", - зазначили у МОЗ.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.