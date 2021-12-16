В Україні від коронавірусу померли понад 92 тис. людей, упродовж доби - 355 смертей та 9590 нових заражень
Станом на ранок 16 грудня в Україні зафіксовано 3 588 147 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 92 313 - летальні, 3 284 815 осіб одужали
Про це повідомляє пресцентр МОЗ.
Упродовж доби 15 грудня було зареєстровано 9590 нових випадків COVID-19 (у тому числі 864 дитини та 115 медпрацівників), 25 499 пацієнтів одужали, 355 людей померли.
У регіонах захворюваність поширюється таким чином:
- м. Київ - 1478;
- Вінницька область - 305;
- Волинська область - 419;
- Дніпропетровська область - 386;
- Донецька область - 473;
- Житомирська область - 325;
- Закарпатська область - 427;
- Запорізька область - 529;
- Івано-Франківська область - 318;
- Київська область - 397;
- Кіровоградська область - 156;
- Луганська область - 83;
- Львівська область - 485;
- Миколаївська область - 297;
- Одеська область - 400;
- Полтавська область - 642;
- Рівненська область - 270;
- Сумська область - 231;
- Тернопільська область - 268;
- Харківська область - 314;
- Херсонська область - 143;
- Хмельницька область - 398;
- Черкаська область - 392;
- Чернівецька область - 122;
- Чернігівська область - 332.
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