В Україні від коронавірусу померло понад 64 тис. людей, упродовж доби - 330 летальних випадків

Про це повідомляє пресцентр МОЗ.



Упродовж доби 24 жовтня було зареєстровано 14 634 нових випадки COVID-19 (у тому числі 999 дітей і 173 медпрацівники), 330 людей померли, 4598 пацієнтів одужали.



У регіонах захворюваність поширюється таким чином:

м. Київ - 546 випадків;

Вінницька область - 241 випадок;

Волинська область - 320 випадків;

Дніпропетровська область - 1065 випадків;

Донецька область - 510 випадків;

Житомирська область - 1042 випадки;

Закарпатська область - 62 випадки;

Запорізька область - 1037 випадків;

Івано-Франківська область - 135 випадків;

Київська область - 323 випадки;

Кіровоградська область - 127 випадків;

Луганська область - 189 випадків;

Львівська область - 877 випадків;

Миколаївська область - 565 випадків;

Одеська область - 1262 випадки;

Полтавська область - 76 випадків;

Рівненська область - 236 випадків;

Сумська область - 799 випадків;

Тернопільська область - 327 випадків;

Харківська область - 1687 випадків;

Херсонська область - 923 випадки;

Хмельницька область - 934 випадки;

Черкаська область - 259 випадків;

Чернівецька область - 459 випадків;

Чернігівська область - 633 випадки.

"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1687), Одеській (1262), Дніпропетровській (1065), Житомирській (1042) і Запорізькій (1037) областях", - йдеться у повідомленні.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.