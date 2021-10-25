В Україні від коронавірусу померло понад 64 тис. людей, упродовж доби - 330 летальних випадків
Станом на ранок 25 жовтня в Україні зафіксовано 2 784 039 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 64 202 - летальні, 2 380 374 особи одужали
Про це повідомляє пресцентр МОЗ.
Упродовж доби 24 жовтня було зареєстровано 14 634 нових випадки COVID-19 (у тому числі 999 дітей і 173 медпрацівники), 330 людей померли, 4598 пацієнтів одужали.
У регіонах захворюваність поширюється таким чином:
- м. Київ - 546 випадків;
- Вінницька область - 241 випадок;
- Волинська область - 320 випадків;
- Дніпропетровська область - 1065 випадків;
- Донецька область - 510 випадків;
- Житомирська область - 1042 випадки;
- Закарпатська область - 62 випадки;
- Запорізька область - 1037 випадків;
- Івано-Франківська область - 135 випадків;
- Київська область - 323 випадки;
- Кіровоградська область - 127 випадків;
- Луганська область - 189 випадків;
- Львівська область - 877 випадків;
- Миколаївська область - 565 випадків;
- Одеська область - 1262 випадки;
- Полтавська область - 76 випадків;
- Рівненська область - 236 випадків;
- Сумська область - 799 випадків;
- Тернопільська область - 327 випадків;
- Харківська область - 1687 випадків;
- Херсонська область - 923 випадки;
- Хмельницька область - 934 випадки;
- Черкаська область - 259 випадків;
- Чернівецька область - 459 випадків;
- Чернігівська область - 633 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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