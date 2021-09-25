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Головна Економіка В Україні відбувається децентралізація витрат, а не доходів, — Білоцерковець

В Україні відбувається децентралізація витрат, а не доходів, — Білоцерковець

25 вересня, 2021 субота
08:14
Економіка Дмитро Білоцерківець

В Україні на місці передусім передають витрати, а не доходи. Водночас компенсувати гроші планують у ручному режимі і процедура досі не зрозуміла

Про це заявив Дмитро Білоцерковець, депутат Київської міської ради та радник міського голови Віталія Кличка, в ефірі програми "Великий ефір Василя Зими" на телеканалі Еспресо.

"Коли ми розповідаємо про децентралізацію — ми бачимо, що децентралізація йде по витратам, а не по доходам. Дуже вигідно передавати витрати на місцевий рівень. А потім, колись там — доходи. Що вони хочуть зробити? Фактично зв’язати міста з собою і зробити залежними від центральної влади", — сказав Білоцерковець.

Він нагадав, що різницю у тарифах будуть оплачувати з місцевих бюджетів.

"Вони обіцяють, що якимось чином через ДФРР (Державний фонд регіонального розвитку, — ред.), соц-економічний розвиток будуть щось там перерозподіляти. Але в ручному режимі. І ті міста, які будуть лояльні до центральної влади — будуть отримувати гроші, можливо, на якісь більші проєкти в рамках "Великого будівництва"", — побоюється Білоцерковець.

  • На початку червня Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ухвалила рішення про передачу повноважень із регулювання діяльності підприємств теплопостачання з державного на місцевий рівень, тобто тепер тариф на тепло затверджуватимуть міські ради.

  • Уряд не планує підвищення тарифів на тепло й гарячу воду під час опалювального сезону 2021 – 2022 року, казав український прем'єр-міністр Денис Шмигаль.



 
Кличко
децентралізація влади
Київ
Великий ефір Василя Зими
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