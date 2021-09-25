В Україні відбувається децентралізація витрат, а не доходів, — Білоцерковець

Про це заявив Дмитро Білоцерковець, депутат Київської міської ради та радник міського голови Віталія Кличка, в ефірі програми "Великий ефір Василя Зими" на телеканалі Еспресо.

"Коли ми розповідаємо про децентралізацію — ми бачимо, що децентралізація йде по витратам, а не по доходам. Дуже вигідно передавати витрати на місцевий рівень. А потім, колись там — доходи. Що вони хочуть зробити? Фактично зв’язати міста з собою і зробити залежними від центральної влади", — сказав Білоцерковець.

Він нагадав, що різницю у тарифах будуть оплачувати з місцевих бюджетів.

"Вони обіцяють, що якимось чином через ДФРР (Державний фонд регіонального розвитку, — ред.), соц-економічний розвиток будуть щось там перерозподіляти. Але в ручному режимі. І ті міста, які будуть лояльні до центральної влади — будуть отримувати гроші, можливо, на якісь більші проєкти в рамках "Великого будівництва"", — побоюється Білоцерковець.