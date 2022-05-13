В Україні відновлюється виробництво автомобілів Skoda
Компанія "Єврокар", яка є офіційним дистрибютором автомобілів Skoda в Україні, оголосила про відновлення прийому замовлень і виробництво
Про це повідомляє офіційний сайт автокомпанії Skoda.
Завод "Єврокар", який знаходиться у Закарпатті, запрацює вже у червні. Офіційний дистрибютор відновив прийом замовлень на автомобілі Skoda.
"Офіційний строк поставки складатиме до 280 днів, однак фактично він залежатиме від кількості замовлень у черзі і може бути меншим. Для придбання також доступні автомобілі на складі, що були у наявності до 24 лютого", - відзначили на сайті компанії.
- У квітні минулого року Білорусь заборонила ввезення до країни товарів виробництва Skoda та Nivea, які відмовилися спонсорувати ЧС з хокею, який мав відбутися навесні 2021 року у Мінську.
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