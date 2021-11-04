В Україні вперше конфіскували автомобіль за несплачені штрафи
Правоохоронці вперше в Україні конфіскували автомобіль за несплачені штрафи за порушення правил дорожнього руху
Про це у Facebook повідомив заступник міністра юстиції з питань виконавчої служби Андрій Гайченко.
"Перший вилучений у Харкові автомобіль у рамках нової ініціативи Мін'юсту щодо наведення ладу на дорогах наших міст. Цей горе-автомобіліст має ще й 80 тисяч боргу за нетверезе водіння. Два епізоди", - написав Гайченко.
Він зазначив, що порушником виявився 32-річний громадянин Нігерії.
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