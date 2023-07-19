В Україні вперше провели трансплантацію кісткового мозку дитині з остеопетрозом

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Зазначається, що 5-річній пацієнтці Ангеліні у 2022 році поставили діагноз - мармурова хвороба.

"Це рідкісне вроджене захворювання зустрічається у однієї дитини на мільйон та призводить до надмірного ущільнення кісток. Як наслідок – порушення функції органів чуттів, неврологічних розладів, ряду інших ускладнень та прогресуючої інвалідизації", - пояснили в МОЗ.

За інформацією від Міністерства, єдиним радикальним методом лікування, який дає шанс зупинити прогресування захворювання, є трансплантація стовбурових гемопоетичних клітин.

"Проте ніхто з родини не підійшов Ангеліні як донор. Сумісні клітини почали шукати в українському та світовому реєстрах донорів кісткового мозку. Донором для Ангелінки погодився стати молодий хлопець з Польщі", - йдеться у повідомленні.

Фото: МОЗ

Спеціалісти з "Охматдиту" успішно провели трансплантацію кісткового мозку. У середу, 19 липня, Ангеліну вже виписали з лікарні. Зазначається, що дитину чекає реабілітація та відновлення після важкого лікування.