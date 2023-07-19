В Україні вперше провели трансплантацію кісткового мозку дитині з остеопетрозом
Спеціалісти в лікарні "Охматдит" вперше в Україні провели трансплантацію кісткового мозку дитині з остеопетрозом. Донором для неї став молодий хлопець з Польщі
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
Зазначається, що 5-річній пацієнтці Ангеліні у 2022 році поставили діагноз - мармурова хвороба.
"Це рідкісне вроджене захворювання зустрічається у однієї дитини на мільйон та призводить до надмірного ущільнення кісток. Як наслідок – порушення функції органів чуттів, неврологічних розладів, ряду інших ускладнень та прогресуючої інвалідизації", - пояснили в МОЗ.
За інформацією від Міністерства, єдиним радикальним методом лікування, який дає шанс зупинити прогресування захворювання, є трансплантація стовбурових гемопоетичних клітин.
"Проте ніхто з родини не підійшов Ангеліні як донор. Сумісні клітини почали шукати в українському та світовому реєстрах донорів кісткового мозку. Донором для Ангелінки погодився стати молодий хлопець з Польщі", - йдеться у повідомленні.
Фото: МОЗ
Спеціалісти з "Охматдиту" успішно провели трансплантацію кісткового мозку. У середу, 19 липня, Ангеліну вже виписали з лікарні. Зазначається, що дитину чекає реабілітація та відновлення після важкого лікування.
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