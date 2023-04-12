Про це інформує Міністерство охорони здоров’я України.

"Ендокапсула – це камера у вигляді капсули. Технологія, дозволяє побачити слизову оболонку тонкого кишківника, оскільки іншими методами досліджень побачити її зміни неможливо", - пише пресслужба.

Повідомляється, що капсулу можна використовувати для досліджень кишківника дітей віком від 2 років.

Під час дослідження маленький пацієнт може ходити, бігати, стрибати, грати, або ж сидіти чи лежати.

За годину після проковтування ендокапсули можна пити, а через три – їсти.

Ендокапсули – це безболісний та безпечний для пацієнта метод обстеження.

Капсула є одноразовою, під час дослідження вона проходить самостійно шлунково-кишковий тракт і виходить природним шляхом.