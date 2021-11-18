В Україні впродовж доби на COVID-19 захворіла 20 591 людина, 752 пацієнти померли

Про це повідомляє пресцентр МОЗ.



Упродовж доби 17 листопада було зареєстровано 20 591 новий випадок COVID-19 (у тому числі 1478 дітей та 377 медпрацівників), 19 633 пацієнти одужали, 752 людини померли.



У регіонах захворюваність поширюється таким чином:

м. Київ - 1483 випадки;

Вінницька область - 929 випадків;

Волинська область - 685 випадків;

Дніпропетровська область - 1892 випадки;

Донецька область - 1203 випадки;

Житомирська область - 816 випадків;

Закарпатська область - 462 випадки;

Запорізька область - 1240 випадків;

Івано-Франківська область - 819 випадків;

Київська область - 976 випадків;

Кіровоградська область - 214 випадків;

Луганська область - 330 випадків;

Львівська область - 1021 випадок;

Миколаївська область - 900 випадків;

Одеська область - 1055 випадків;

Полтавська область - 1100 випадків;

Рівненська область - 656 випадків;

Сумська область - 549 випадків;

Тернопільська область - 467 випадків;

Харківська область - 759 випадків;

Херсонська область - 370 випадків;

Хмельницька область - 941 випадок;

Черкаська область - 729 випадків;

Чернівецька область - 258 випадків;

Чернігівська область - 737 випадків.

"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1483), Дніпропетровській (1892), Запорізькій (1240), Донецькій (1203) і Полтавській (1100) областях", - зазначили у МОЗ.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.