В Україні впродовж доби на COVID-19 захворіла 20 591 людина, 752 пацієнти померли
Станом на ранок 18 листопада в Україні зафіксовано 3 284 008 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 79 506 - летальні, 2 704 217 осіб одужали
Про це повідомляє пресцентр МОЗ.
Упродовж доби 17 листопада було зареєстровано 20 591 новий випадок COVID-19 (у тому числі 1478 дітей та 377 медпрацівників), 19 633 пацієнти одужали, 752 людини померли.
У регіонах захворюваність поширюється таким чином:
- м. Київ - 1483 випадки;
- Вінницька область - 929 випадків;
- Волинська область - 685 випадків;
- Дніпропетровська область - 1892 випадки;
- Донецька область - 1203 випадки;
- Житомирська область - 816 випадків;
- Закарпатська область - 462 випадки;
- Запорізька область - 1240 випадків;
- Івано-Франківська область - 819 випадків;
- Київська область - 976 випадків;
- Кіровоградська область - 214 випадків;
- Луганська область - 330 випадків;
- Львівська область - 1021 випадок;
- Миколаївська область - 900 випадків;
- Одеська область - 1055 випадків;
- Полтавська область - 1100 випадків;
- Рівненська область - 656 випадків;
- Сумська область - 549 випадків;
- Тернопільська область - 467 випадків;
- Харківська область - 759 випадків;
- Херсонська область - 370 випадків;
- Хмельницька область - 941 випадок;
- Черкаська область - 729 випадків;
- Чернівецька область - 258 випадків;
- Чернігівська область - 737 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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