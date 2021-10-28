В Україні впродовж доби вакцинували від COVID-19 рекордну кількість людей
У середу, 27 жовтня, в Україні зробили рекордну кількість щеплень від коронавірусу, вакцинувавши 291 985 людей
Про це повідомляє у Telegram МОЗ України.
Першу дозу отримали 212 684 людини, 79 301 людина завершила вакцинацію.
Загалом від початку вакцинальної кампанії щеплено 9 576 177 людей, з них отримали першу дозу 9 576 175 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози 7 217 383 людини (з них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).
Загалом зроблено 16 793 558 щеплень.
У МОЗ наголосили, що 94% госпіталізованих із COVID-19 впродовж тижня з 18 по 24 жовтня - невакциновані.
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