В Україні впродовж доби вакцинували від COVID-19 рекордну кількість людей

Про це повідомляє у Telegram МОЗ України.



Першу дозу отримали 212 684 людини, 79 301 людина завершила вакцинацію.



Загалом від початку вакцинальної кампанії щеплено 9 576 177 людей, з них отримали першу дозу 9 576 175 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози 7 217 383 людини (з них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).



Загалом зроблено 16 793 558 щеплень.



У МОЗ наголосили, що 94% госпіталізованих із COVID-19 впродовж тижня з 18 по 24 жовтня - невакциновані.