В Україні впродовж доби виявили 174 нових зараження коронавірусом, 7 людей померли
Станом на ранок 12 липня в Україні зафіксовано 2 241 217 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 52 604 - летальні, 2 177 529 осіб одужали
Про це повідомляє прес-центр МОЗ.
Упродовж доби 11 липня було зареєстровано 174 нових випадки COVID-19 (в тому числі 16 дітей та 1 медпрацівник), 7 людей померли, 236 пацієнтів одужали.
У регіонах захворюваність поширюється таким чином:
м. Київ - 63 випадки;
Вінницька область - 7 випадків;
Волинська область - 1 випадок;
Дніпропетровська область - 24 випадки;
Донецька область - 1 випадок;
Житомирська область - 5 випадків;
Запорізька область - 3 випадки;
Київська область - 13 випадків;
Кіровоградська область - 2 випадки;
Луганська область - 1 випадок;
Львівська область - 4 випадки;
Миколаївська область - 7 випадків;
Одеська область - 10 випадків;
Полтавська область - 1 випадок;
Рівненська область - 1 випадок;
Сумська область - 5 випадків;
Тернопільська область - 6 випадків;
Харківська область - 9 випадків;
Херсонська область - 4 випадки;
Хмельницька область - 2 випадки;
Черкаська область - 3 випадки;
Чернівецька область - 2 випадки.
"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (63), Дніпропетровській (24), Київській (13), Одеській (10) та Харківській (9) областях", - зазначили у МОЗ.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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