В Україні впродовж доби виявили 174 нових зараження коронавірусом, 7 людей померли

Про це повідомляє прес-центр МОЗ.



Упродовж доби 11 липня було зареєстровано 174 нових випадки COVID-19 (в тому числі 16 дітей та 1 медпрацівник), 7 людей померли, 236 пацієнтів одужали.



У регіонах захворюваність поширюється таким чином:



м. Київ - 63 випадки;

Вінницька область - 7 випадків;

Волинська область - 1 випадок;

Дніпропетровська область - 24 випадки;

Донецька область - 1 випадок;

Житомирська область - 5 випадків;

Запорізька область - 3 випадки;

Київська область - 13 випадків;

Кіровоградська область - 2 випадки;

Луганська область - 1 випадок;

Львівська область - 4 випадки;

Миколаївська область - 7 випадків;

Одеська область - 10 випадків;

Полтавська область - 1 випадок;

Рівненська область - 1 випадок;

Сумська область - 5 випадків;

Тернопільська область - 6 випадків;

Харківська область - 9 випадків;

Херсонська область - 4 випадки;

Хмельницька область - 2 випадки;

Черкаська область - 3 випадки;

Чернівецька область - 2 випадки.



"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (63), Дніпропетровській (24), Київській (13), Одеській (10) та Харківській (9) областях", - зазначили у МОЗ.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



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