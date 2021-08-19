В Україні впродовж доби зареєстровано 1560 нових випадків COVID-19, померли 32 людини
Станом на ранок 19 серпня в Україні зафіксовано 2 270 226 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 53 368 - летальні, 2 199 118 осіб одужали
Про це повідомляє пресцентр МОЗ.
Упродовж доби 18 серпня було зареєстровано 1560 нових випадків COVID-19 (в тому числі 90 дітей та 35 медпрацівників), 32 людини померли, 898 пацієнтів одужали.
У регіонах захворюваність поширюється таким чином:
- м. Київ - 245 випадків;
- Вінницька область - 72 випадки;
- Волинська область - 17 випадків;
- Дніпропетровська область - 61 випадок;
- Донецька область - 69 випадків;
- Житомирська область - 42 випадки;
- Закарпатська область - 18 випадків;
- Запорізька область - 80 випадків;
- Івано-Франківська область - 58 випадків;
- Київська область - 58 випадків;
- Кіровоградська область - 10 випадків;
- Луганська область - 52 випадки;
- Львівська область - 57 випадків;
- Миколаївська область - 22 випадки;
- Одеська область - 105 випадків;
- Полтавська область - 38 випадків;
- Рівненська область - 17 випадків;
- Сумська область - 48 випадків;
- Тернопільська область - 87 випадків;
- Харківська область - 130 випадків;
- Херсонська область - 50 випадків;
- Хмельницька область - 59 випадків;
- Черкаська область - 44 випадки;
- Чернівецька область - 82 випадки;
- Чернігівська область - 39 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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