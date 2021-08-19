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В Україні впродовж доби зареєстровано ​​​​​​​1560 нових випадків COVID-19, померли 32 людини

19 серпня, 2021 четвер
09:11
Суспільство

Станом на ранок 19 серпня в Україні зафіксовано 2 270 226 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 53 368 - летальні, 2 199 118 осіб одужали

Про це повідомляє пресцентр МОЗ.

Упродовж доби 18 серпня було зареєстровано 1560 нових випадків COVID-19 (в тому числі 90 дітей та 35 медпрацівників), 32 людини померли, 898 пацієнтів одужали.

У регіонах захворюваність поширюється таким чином:

  • м. Київ - 245 випадків;
  • Вінницька область - 72 випадки;
  • Волинська область - 17 випадків;
  • Дніпропетровська область - 61 випадок;
  • Донецька область - 69 випадків;
  • Житомирська область - 42 випадки;
  • Закарпатська область - 18 випадків;
  • Запорізька область - 80 випадків;
  • Івано-Франківська область - 58 випадків;
  • Київська область - 58 випадків;
  • Кіровоградська область - 10 випадків;
  • Луганська область - 52 випадки;
  • Львівська область - 57 випадків;
  • Миколаївська область - 22 випадки;
  • Одеська область - 105 випадків;
  • Полтавська область - 38 випадків;
  • Рівненська область - 17 випадків;
  • Сумська область - 48 випадків;
  • Тернопільська область - 87 випадків;
  • Харківська область - 130 випадків;
  • Херсонська область - 50 випадків;
  • Хмельницька область - 59 випадків;
  • Черкаська область - 44 випадки;
  • Чернівецька область - 82 випадки;
  • Чернігівська область - 39 випадків.
"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (245), Харківській (130), Одеській (105), Тернопільській (87) та Чернівецькій (82) областях", - зазначили у МОЗ.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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