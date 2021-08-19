В Україні впродовж доби зареєстровано ​​​​​​​1560 нових випадків COVID-19, померли 32 людини

Про це повідомляє пресцентр МОЗ.



Упродовж доби 18 серпня було зареєстровано 1560 нових випадків COVID-19 (в тому числі 90 дітей та 35 медпрацівників), 32 людини померли, 898 пацієнтів одужали.



У регіонах захворюваність поширюється таким чином:

м. Київ - 245 випадків;

Вінницька область - 72 випадки;

Волинська область - 17 випадків;

Дніпропетровська область - 61 випадок;

Донецька область - 69 випадків;

Житомирська область - 42 випадки;

Закарпатська область - 18 випадків;

Запорізька область - 80 випадків;

Івано-Франківська область - 58 випадків;

Київська область - 58 випадків;

Кіровоградська область - 10 випадків;

Луганська область - 52 випадки;

Львівська область - 57 випадків;

Миколаївська область - 22 випадки;

Одеська область - 105 випадків;

Полтавська область - 38 випадків;

Рівненська область - 17 випадків;

Сумська область - 48 випадків;

Тернопільська область - 87 випадків;

Харківська область - 130 випадків;

Херсонська область - 50 випадків;

Хмельницька область - 59 випадків;

Черкаська область - 44 випадки;

Чернівецька область - 82 випадки;

Чернігівська область - 39 випадків.

"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (245), Харківській (130), Одеській (105), Тернопільській (87) та Чернівецькій (82) областях", - зазначили у МОЗ.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.