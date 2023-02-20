В Україні вшановують пам'ять Героїв Небесної Сотні

Про це повідомляє Еспресо.

Вже дев’ять років українці вшановують пам’ять учасників подій на Майдані. Сьогодні, в умовах повномасштабного вторгнення Росії, не стало виключенням.

Цей день в історії Революції Гідності вважають найтрагічнішим, адже саме 20 лютого в центрі Києва загинули найбільше активістів.

Список Небесної Сотні відкрився 22 січня 2014 року. Спочатку від вогнепальних поранень у центрі столиці загинули активісти Майдану Сергій Нігоян та Михайло Жизневський. Того ж дня в лісі під Києвом знайшли тіло зі слідами тортур активіста Юрія Вербицького.

До 18 лютого 2014 року налічувалося вже 9 загиблих, і з цього дня на Майдані почалися масові розстріли. З 18 по 20 лютого загинуло найбільше людей - 78 осіб, після 20 лютого - ще 20. Майже одразу усіх загиблих назвали Небесною Сотнею, хоча насправді їх було понад сто.

День пам'яті Героїв Небесної Сотні відзначається щорічно відповідно до указу президента від 11 лютого 2015 року "Про вшанування подвигу учасників Революції Гідності та увічнення пам'яті Героїв Небесної Сотні".

Щороку у ці дні в Україні проходять заходи до пам'ятної дати - вшановують полеглих учасників Революції, які віддали своє життя за ідеали демократії та права і свободи українців.

Так, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у цей день нагадав про цінності, за які воюють українці, та висловив упевненість у перемозі.

"Сьогодні вся країна вшановує памʼять Героїв Небесної Сотні. Це нагадування про високу ціну нашої свободи і про цінності, за які ми воюємо", - написав він у телеграмі.

Він нагадав, що тоді, на зламі 2013 – 2014 років, українці зробили свій цивілізаційний вибір.

"Прямо з Майдану тисячі добровольців одразу пішли на фронт. З 24 лютого 2022-го цей фронт розтягнувся на понад 3000 км. Але нас це не злякало. Ми продовжуємо боротьбу. І ми переможемо", - додав Залужний.

Своєю чергою очільник ОПУ Андрій Єрмак заявив, що Герої Небесної Сотні втратили життя заради свободи України.



"Вже тоді Москва хотіла зробити нас колонією, але зламала зуби. Наша місія - позбавити болото можливостей бути імперією", - зазначив він.