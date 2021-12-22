В Україні всі центри вакцинації не працюватимуть 1-2 січня
По всій Україні на два дні закриють центри й пункти вакцинації від коронавірусу
Про це повідомила заступниця очільника МОЗ Марія Карчевич.
"1 та 2 січня пункти та центри вакцинації населення проти COVID-19 в Україні будуть зачиненими", - зазначила вона.
Марія Карчевич додала, що в інші дні вони працюватимуть у звичайному режимі.
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