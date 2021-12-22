В Україні всі центри вакцинації не працюватимуть 1-2 січня

Про це повідомила заступниця очільника МОЗ Марія Карчевич.



"1 та 2 січня пункти та центри вакцинації населення проти COVID-19 в Україні будуть зачиненими", - зазначила вона.



Марія Карчевич додала, що в інші дні вони працюватимуть у звичайному режимі.

Нагадаємо, в Україні від COVID-19 повністю вакциновані 13 141 446 людей, додаткові щеплення отримали 325 громадян.

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