В Україні втілюються 10 проєктів ООН вартістю понад $125 млн, - Шмигаль

Про це заявив прем'єрміністр Денис Шмигаль на засіданні Керівного комітету високого рівня із впровадження Рамкової програми партнерства між урядом України та ООН на 2018-2022 роки, передає "Урядовий портал".



"Цінуємо діяльність ООН в межах наданої Україні міжнародної технічної допомоги. На сьогодні в Україні успішно реалізуються 10 проектів загальною кошторисною вартістю понад $125 млн. Послідовна політична підтримка ООН та надання технічної, експертної та фінансової допомоги відіграють важливу роль у реалізації реформ та забезпеченні стабільності в Україні", - сказав Шмигаль.



Прем'єрміністр також подякував ООН за допомогу, що надається Україні у впровадженні реформ і допомогу та підтримку в напрямку боротьби з COVID-19.



У засіданні комітету взяли участь координатор системи ООН в Україні Оснат Лубрані, представники організацій системи ООН та уряду України. Учасники засідання обговорили основні результати виконання Рамкової програми та заплановані заходи для забезпечення досягнення спільних поставлених цілей партнерства.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb