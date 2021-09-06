В Україні втримаються заморозки та сонячна погода, - синоптик Наталка Діденко
До України 7 вересня прийде антициклон Hermelinde: буде сонячна, проте прохолодна погода
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко в Facebook.
Новий тиждень розпочався в Україні гострим, свіжим, навіть холодним, повітрям.
"Температура була низькою вже минулої ночі, багато де наближалася до нуля, тому, зрозуміло, що спостерігалися заморозки. Найближчої ночі, на вівторок, така ж картинка термічна затримається, проте вдень почне довкілля потроху прогріватися", - повідомила вона.
Протягом дня 7 вересня у більшості областей України очікується +15°C…+20°C, на Закарпатті та на Півдні до +23°C.
Заморозки на ґрунті ще затримаються, проте вже з середи, 8 вересня, стане інтенсивніше теплішати, і вночі, і вдень.
Антициклон Hermelinde блокуватиме будь-які опади, в Україні переважатиме суха сонячна погода.
Так, зараз якраз в нас перше 'бабине літо'. Воно, зазвичай, триває з кінця серпня, від Пречистої, до орієнтовно, 11 вересня.
"Антициклон, сухо, павутинка літає (в лісі, в парках літає, аж ого), слабкий вітер, зоряна ніч, сонячний день", - зазначила синоптик.
У Києві вівторок, як власне і весь тиждень, буде із сухою малохмарною сонячно погодою.
Температура повітря найближчої ночі очікується +3°C…+6°C, на околицях до заморозків на ґрунті, вдень передбачається до +18°C.
Впродовж тижня у Києві, як і в усій Україні, ставатиме тепліше, заморозки відступлять, вдень стовпчики термометрів піднімуться до +20°C й за +20°C, дощі малоймовірні.
"Цей тиждень обіцяє розкішну погоду", - додала пані Діденко.
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