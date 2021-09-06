В Україні втримаються заморозки та сонячна погода, - синоптик Наталка Діденко

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко в Facebook.

Новий тиждень розпочався в Україні гострим, свіжим, навіть холодним, повітрям.

"Температура була низькою вже минулої ночі, багато де наближалася до нуля, тому, зрозуміло, що спостерігалися заморозки. Найближчої ночі, на вівторок, така ж картинка термічна затримається, проте вдень почне довкілля потроху прогріватися", - повідомила вона.

Протягом дня 7 вересня у більшості областей України очікується +15°C…+20°C, на Закарпатті та на Півдні до +23°C.





Заморозки на ґрунті ще затримаються, проте вже з середи, 8 вересня, стане інтенсивніше теплішати, і вночі, і вдень.

Антициклон Hermelinde блокуватиме будь-які опади, в Україні переважатиме суха сонячна погода.

Так, зараз якраз в нас перше 'бабине літо'. Воно, зазвичай, триває з кінця серпня, від Пречистої, до орієнтовно, 11 вересня.

"Антициклон, сухо, павутинка літає (в лісі, в парках літає, аж ого), слабкий вітер, зоряна ніч, сонячний день", - зазначила синоптик.

У Києві вівторок, як власне і весь тиждень, буде із сухою малохмарною сонячно погодою.

Температура повітря найближчої ночі очікується +3°C…+6°C, на околицях до заморозків на ґрунті, вдень передбачається до +18°C.

Впродовж тижня у Києві, як і в усій Україні, ставатиме тепліше, заморозки відступлять, вдень стовпчики термометрів піднімуться до +20°C й за +20°C, дощі малоймовірні.

"Цей тиждень обіцяє розкішну погоду", - додала пані Діденко.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb