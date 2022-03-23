В Україні ввели контроль за зростанням цін на соціально значущі товари, - Держспоживслужба

Про це повідомив пресцентр Держспоживслужби.



В Україні для безперебійної роботи підприємств під час воєнного стану припинили державний і державний ринковий нагляд.



"Державний нагляд (контроль) під час воєнного стану в Україні буде здійснюватися лише задля стримання зростання цін на соціально значущу продукцію, гарантуючи їх доступність для населення та за наявності загрози, що має значний негативний вплив на права, законні інтереси, життя та здоров’я людини, захист навколишнього природного середовища та забезпечення безпеки держави", - зазначили у відомстві.



До таких товарів увійшли борошно пшеничне, макаронні вироби, батон, хліб, крупа гречана, крупа вівсяна, свинина, яловичина, птиця (тушки курячі), молоко, масло, вершкове, сметана, яйця курячі, олія соняшникова, цукор кристалічний, капуста білокачанна, цибуля ріпчаста, буряк, морква, картопля, етанол (розчин 96%), нестероїдні протизапальні лікарські засоби вітчизняні, антибактеріальні лікарські засоби вітчизняні, бензин (марки А-92, А-95), дизельне пальне, газ скраплений для автомобілів.



Для оперативного реагування та контролю цін на ці товари Держспоживслужба запровадила щоденний моніторинг. Згідно з наданою інформацією, з 14 березня майже в усіх областях України налагодили логістику багатьох підприємств, що покращило асортимент продукції, дозволило зменшити ціни на бакалію, хлібобулочні вироби, деякі молочні та м’ясні товари, а також на пальне.



З огляду на складність часу в Держспоживслужбі закликали не підвищувати необґрунтовано цін на товари суттєвої соціальної значущості в період воєнного стану в Україні.

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