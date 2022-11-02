В Україні ввели погодинні відключення світла в 7 регіонах
З 6-ї ранку 2 листопада на Київщині, Полтавщині, Харківщині, Чернігівщині, Черкащині, Житомирщині та Сумщині діятиме графік погодинного відключення електроенергії
Про це повідомляє Диспетчерський центр НЕК "Укренерго" на сторінці у фейсбук.
Укренерго наголошує, що за складеним графіком щоденно будуть вимикати електроенергію певним користувачам зазначених областей. Розклад відключення вже повинен бути складений та оприлюднений на сайтах обленерго.
"Обмеження споживання необхідні, щоб зменшити навантаження на мережі, забезпечити стале балансування енергосистеми та уникнути повторних аварій після того, як електромережі були ушкоджені ракетними обстрілами та атаками дронів росіян", - зазначають в Укренерго.
Інформацію про відключення в різних регіонах України можна подивитися на посиланням.
- Уночі 1 листопада Україну атакували 13 дронів-камікадзе.
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