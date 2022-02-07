В Україні вже 75 тис. підлітків пройшли повну вакцинацію проти COVID-19
Станом на 7 лютого 75 тис. українських підлітків пройшли повний курс щеплень проти COVID-19, з них більше 5 тис. відкрили банківські рахунки для отримання виплат в рамках програми "єПідтримка"
Про це проєктний менеджер Міністерства цифрової трансформації Павло Русев сказав у коментарі Суспільному.
Він зазначив, що із 75 тис. підлітків, які пройшли вакцинацію, більше 5 тис. відкрили банківські рахунки для отримання 1 тис. грн у рамках державної програми "єПідтримка".
"Розширено можливість для підлітків витратити ці гроші не тільки на книги, театри, музеї, залізничні квитки, вони зможуть витратити освітні послуги - курси онлайн та офлайн, оплату вищих навчальних закладів", - зауважив Русев.
Він зазначив, що для підлітків процедура отримання виплат за вакцинацію не відрізняється від дорослих.
"Підлітки можуть самостійно відкрити рахунок. Це може бути в банку або онлайн. Згода батьків тут не потрібна - бо в 14 років настає неповна дієздатність і вони мають право відкривати такі рахунки й розпоряджатися грошима", - пояснив Русев.
- Нагадаємо, 13 грудня 2021 року в Україні стартував проєкт "єПідтримка" з виплати повністю вакцинованим українцям по 1 тис. грн. Вона триватиме до 18 грудня 2022 року.
- 7 лютого набула чинності постанова Кабміну, згідно з якою гроші з "єПідтримки" зможуть отримати повністю вакциновані від коронавірусу українці віком від 14 років.
- Також особам з інвалідністю дозволять витрачати тисячу за вакцинацію від COVID-19 на ліки.
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