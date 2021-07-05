В Україні за добу вакциновано понад 24 тис. людей
В Україні за добу 4 липня від COVID-19 вакциновано 24 363 особи
Про це у Facebook повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.
Згідно з повідомленням, за добу 4 липня в Україні від COVID-19 вакцинувалися 24 363 людини. З них одну дозу отримали 15 260 людей, а дві дози - 9 103 людини.
Зазначається, що протягом доби працювали 70 мобільних бригад, 87 пунктів щеплення та 120 центрів вакцинації.
У пресслужбі додали, що станом на 4 липня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 774 553 людини.
Загалом, з початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 2 074 988 людей. З них першу дозу отримали - 2 074 986 людей, а дві дози - 850 394 особи. Загалом проведено 2 925 380 щеплень.
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