В Україні за добу вакциновано понад 24 тис. людей

Про це у Facebook повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.



Згідно з повідомленням, за добу 4 липня в Україні від COVID-19 вакцинувалися 24 363 людини. З них одну дозу отримали 15 260 людей, а дві дози - 9 103 людини.



Зазначається, що протягом доби працювали 70 мобільних бригад, 87 пунктів щеплення та 120 центрів вакцинації.



У пресслужбі додали, що станом на 4 липня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 774 553 людини.



Загалом, з початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 2 074 988 людей. З них першу дозу отримали - 2 074 986 людей, а дві дози - 850 394 особи. Загалом проведено 2 925 380 щеплень.



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