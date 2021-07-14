В Україні за добу вакцинували понад 100 тис. людей

Про це повідомляє пресслужба міністерства охорони здоров'я у Telegram.



За добу першу дозу отримали 57 827 людей, закінчили вакцинацію - 43 419 людей.



13 липня працювали 659 бригади, 1518 пунктів щеплення та 33 центри вакцинації.



Від початку кампанії щеплено 2 415 054 людини, отримали 1 дозу - 2 415 052 людини, завершили вакцинацію - 1 258 703 особи



Всього зроблено 3 673 755 щеплень.



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