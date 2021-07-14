В Україні за добу вакцинували понад 100 тис. людей
13 липня в Україні вакцинували від коронавірусу 101 246 людей
Про це повідомляє пресслужба міністерства охорони здоров'я у Telegram.
За добу першу дозу отримали 57 827 людей, закінчили вакцинацію - 43 419 людей.
13 липня працювали 659 бригади, 1518 пунктів щеплення та 33 центри вакцинації.
Від початку кампанії щеплено 2 415 054 людини, отримали 1 дозу - 2 415 052 людини, завершили вакцинацію - 1 258 703 особи
Всього зроблено 3 673 755 щеплень.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.16
Купівля 27.16Продаж 27.39
-
EUR
Купівля 31.99Продаж 32.4
- Актуальне
- Важливе