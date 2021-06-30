В Україні за добу вакцинували понад 80 тис. людей
В Україні 29 червня зробили 81 637 щеплень від COVID-19
Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я у Facebook.
Першу дозу отримали 21 475 людей, завершили вакцинацію - 60 162 людини.
Від початку кампанії були вакциновані 1 933 946 людей.
Отримали першу дозу - 1 933 944 людини, повністю імунізовані - 649 524 особи.
- За 28 червня від COVID-19 вакцинували 17 065 жителів України.
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