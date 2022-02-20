В Україні за добу зафіксовано 17 448 нових випадків захворювання на коронавірус
Впродовж доби, 19 лютого, лабораторно підтверджено 17 448 випадків захворювання на COVID-19
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
19 лютого зафіксовано 17 448 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них серед дітей – 1 473, медпрацівників – 142.
Також за минулу добу госпіталізовано 3 172 особи, летальних випадків – 152, одужало – 11 963 людини.
За весь час пандемії в Україні захворіло 4 720 771 особа, летальних випадків – 104 518.
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