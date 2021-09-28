В Україні за два тижні рівень смертності від коронавірусу зріс більш ніж вдвічі, - Київська школа економіки
Показники рівня смертності від коронавірусу в Україні зросли більш ніж вдвічі протягом останніх двох тижнів
Про це під час брифінгу заявив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко.
"Станом на зараз у середньому за тиждень ми маємо 114 померлих за добу, тоді як на минулому тижні було 80 померлих за добу в середньому, а ще тиждень раніше - 50. Тобто за два тижні рівень смертності в Україні збільшився більш ніж вдвічі", - сказав він.
Ганиченко зазначив, що поточний квартал проходить зараз абсолютно прогнозовано, а показник смертності рухається за "жовтим сценарієм".
"Очікуємо, що на кінець вересня ми будемо мати близько 56-57 тисяч померлих, і цей показник ще буде ретроспективно оновлюватися. На кінець поточного кварталу прогнози KSE абсолютно справдилися - будемо мати близько 58 тисяч летальних випадків", - додав він.
- Нагадаємо, упродовж доби 27 вересня було зареєстровано 6552 нових випадки COVID-19 (у тому числі 574 дитини та 165 медпрацівників), 143 людини померли, 2927 пацієнтів одужали.
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