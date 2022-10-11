В Україні за минулий тиждень на коронавірус захворіло близько 36,5 тис. людей
За минулий тиждень в Україні зафіксовано 36 413 підтверджені випадки захворювання на коронавірус, серед них - 4194 випадки в дітей
Про це повідомило МОЗ.
Також виявлено 832 випадки захворювання на коронавірус у медиків.
Крім того, за минулий тиждень, за даними МОЗ, госпіталізовано 6162 людини, які захворіли на COVID-19, одужали - 37 238 людей, летальних випадків - 208.
Упродовж тижня також вакцинувалося 151 376 людей. 10,2% з них вакцинувалися вперше, 5,2% - отримали другу дозу, 74,4% - перші бустерні дози, 10,2% - другі бустерні дози.
Загалом за весь час пандемії в Україні на коронавірус захворіло 5 256 432 людей, з них одужало - 5 060 861. Летальних випадків за весь цей час було 109 616. Проведених тестувань (методом ПЛР та експрес) було 32 379 745.
"Від початку вакцинальної кампанії щеплено 16 141 677 особи, з них дві дози отримали 15 335 358 осіб, першу бустерну дозу – 2 437 687 осіб, другу бустерну дозу – 61 332", - зазначають на сайті.
Також МОЗ повідомило, що майже 800 тис. людей не отримало другу дозу вакцини, а понад 13 млн не вакцинувалися першою бустерною дозою.
"Традиційно нагадуємо про необхідність захистити себе від ризиків госпіталізації та смерті внаслідок коронавірусної хвороби", - наголосили в МОЗ.
- В Україні почали досліджувати стічні води на наявність штаму коронавірусу.
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