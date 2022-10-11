У чотирьох областях України стічну воду досліджують на наявність SARS-CoV-2
У чотирьох областях України запустили пілотний проєкт епідеміологічного нагляду за вмістом SARS-CoV-2 в господарсько-побутових стічних водах
Про це повідомило МОЗ.
Проєкт тестуватимуть у Кіровоградській, Львівській, Чернівецькій і Дніпропетровській областях. У цих регіонах визначено 17 точок відбору стічних вод.
Втілювати пілот епідеміологічного нагляду будуть за підтримки проєкту "Підтримка зусиль у протидії туберкульозу в Україні", що фінансується USAID. Завдяки йому було закуплено тест-системи та витратні матеріали для лабораторних досліджень. Також забезпечили транспортування проб з місця відбору до лабораторій Львівського та Дніпропетровського центрів контролю та профілактики хвороб МОЗ України.
Дослідження вод на SARS-CoV-2 необхідне, щоб дослідити його та зрозуміти його загальну присутність у популяції. Такі дослідження вже проводили в Нідерландах, Австралії, США, Франції, Італії, Австрії. Дослідження показали, що існує взаємозв'язок між концентрацією вірусу в стічних водах, що потрапляють на очисні споруди, та рівнем зараження відповідної популяції.
"Наразі відомо, що вірус присутній у біологічних виділеннях інфікованої людини незалежно від того, має вона типові для захворювання симптоми чи ні", - написали на сайті МОЗ.
Також дослідження показали, що SARS-CoV-2 можна виявити у випорожненнях людини упродовж кількох годин після інфікування. Надалі вірус можна виявити в такий спосіб залежно від тяжкості симптомів коронавірусу.
"Отже, вірус в господарсько-побутових стоках можна виявити до того, як він пошириться серед людей, і до виявлення симптомів у перших пацієнтів", - наголосили в МОЗ.
Зазначили також, що завдяки цьому пілоту епідеміологічного нагляду можна побачити реальну картинку поширення коронавірусу в регіоні дослідження, яке охоплює безсимптомних носіїв інфекції та тих, хто не звернувся до лікаря. Крім того, такі дослідження дозволять прогнозувати ситуацію з поширенням вірусу на кілька тижнів наперед.
- 3 жовтня стало відомо, що в Києві за тиждень виявлено понад 2 тисячі хворих на коронавірус.
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