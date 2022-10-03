Про це КМДА повідомляє у своєму Telegram.

Держадміністрація заявляє, що за тиждень, з 26 вересня до 2 жовтня, у Києві зареєстровано 2515 випадків захворювання на COVID-19, госпіталізовано 242 людини. 22 людей померло.

КМДА наголошує, що найнадійнішим захистом від тяжкого перебігу короновірусної хвороби є вакцинація та надає пораду для самозахисту від хвороби:

"Рекомендуємо перебувати у засобах індивідуального захисту у громадському транспорті, місцях обслуговування відвідувачів, навчальних закладах. Підходить респіратор або захисна маска, що закриває ніс та рот", - пише КМДА.

Також Держадміністрація просить підприємців поновити маркування для дотримання дистанції не менш як 1,5 м між відвідувачами.

28 вересня головний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що захворюваність на коронавірус в Україні зросла на 20%. МОЗ закликає вакцинуватися, оскільки препарати є в наявності.

29 вересня в Україну прибули понад 501 тисяча ультразаморожених вакцин від коронавірусу Pfizer/BioNTech від Швеції.

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