Понад дві тисячі хворих за тиждень: Киян закликають носити маски в публічних місцях
Київська міська держадміністрація закликає населення столиці знову розпочати носити маски в публічних місцях через стрімкий зріст захворювань на коронавірус
Про це КМДА повідомляє у своєму Telegram.
Держадміністрація заявляє, що за тиждень, з 26 вересня до 2 жовтня, у Києві зареєстровано 2515 випадків захворювання на COVID-19, госпіталізовано 242 людини. 22 людей померло.
КМДА наголошує, що найнадійнішим захистом від тяжкого перебігу короновірусної хвороби є вакцинація та надає пораду для самозахисту від хвороби:
"Рекомендуємо перебувати у засобах індивідуального захисту у громадському транспорті, місцях обслуговування відвідувачів, навчальних закладах. Підходить респіратор або захисна маска, що закриває ніс та рот", - пише КМДА.
Також Держадміністрація просить підприємців поновити маркування для дотримання дистанції не менш як 1,5 м між відвідувачами.
- 28 вересня головний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що захворюваність на коронавірус в Україні зросла на 20%. МОЗ закликає вакцинуватися, оскільки препарати є в наявності.
- 29 вересня в Україну прибули понад 501 тисяча ультразаморожених вакцин від коронавірусу Pfizer/BioNTech від Швеції.
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