Україна отримала від Швеції понад 501 тис. доз ковід-вакцини Pfizer/BioNTech

Про це повідомило Представництво ЄС в Україні.

"501 120 доз ультразамороженої вакцини Pfizer/BioNTech доставлені зі Швеції в Україну у рамках європейської системи розподілу вакцин. ЄС і країни-члени продовжують підтримувати Україну та її систему охорони здоров’я", - зазначають у повідомленні.

Про намір Швеції передати близько 500 тисяч доз відомо з середини вересня. Тоді повідомлялося також, що це новіша версія вакцини, адаптована до штаму "Омікрон".

25 вересня в МОЗ пояснили, коли згода батьків на вакцинацію дитини проти COVID-19 не потрібна. Міністерство охорони здоров'я ще в жовтні торік дозволило щеплення проти коронавірусу дітей від 12 років, а нещодавно можливість створити імунний захист проти цієї інфекції вирішили надати й дітям від 5 років.