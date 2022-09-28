Про це він заявив в ефірі телемарафону.

Кузін розповів, що за тиждень фіксується від 40 до 45 тисяч випадків захворювань, за минулий тиждень на коронавірус захворіло близько 6 тисяч дітей. Попри високий рівень захворюваності, кількість летальних випадків серед хворих невелика.

Він повідомляє, що бустерну дозу зробила 31 тисяча українців. Кузін нагадує, що бустерна доза полегшує перебіг хвороби та значно знижує ризик померти.

"Зараз є вакцини в наявності, тому я б закликав українців зробити щеплення максимально швидко", - наголошує головний санітарний лікар.

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