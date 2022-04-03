В Україні за місяць затримали близько 600 диверсантів, – МВС

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

"Протягом останнього місяця лише підрозділами Національної поліції було затримано близько 600 диверсантів. ДРГ були різні за складом, за кількістю осіб та, вочевидь, призначалися для виконання різних завдань", – розповів перший заступник очільника МВС Євгеній Єнін.

Диверсанти здебільшого документували позиції ЗСУ, оскільки в їх телефонах є фото українських військових, підрозділів та блокпостів. Тільки за минулу добу, 2 квітня, у Дніпропетровській області було затримано 5 потенційних членів ДРГ. Їх передали Службі безпеки України.

Представник МВС закликав українців бути пильними та у випадку виявлення підозрілих осіб звертатися до поліції.

Генеральний штаб Збройних сил України не виключає, що російські диверсійні групи можуть проникнути до Києва під виглядом евакуйованих жителів окупованих населених пунктів.