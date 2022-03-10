Генштаб не виключає, що диверсанти можуть проникнути до Києва під виглядом евакуйованих осіб

Про це йдеться в повідомленні Генерального штабу ЗСУ.



Зазначають, що противник намагається заблокувати Київ із заходу і південного заходу.

"На Поліському напрямку противник намагається відновити боєздатність підрозділів, які зазнали значних втрат. А також проводить перегрупування і не відмовляється від задуму заблокувати Київ із заходу і південного заходу", – йдеться в повідомленні.

В Генштабі не виключають підготовку і проникнення диверсійно-розвідувальних груп до Києва під виглядом евакуйованих жителів окупованих населених пунктів.

Нагадаємо, на п'ятнадцятий день російсько-української війни з 09:00 відкрились гуманітарні коридори для евакуації населення за сімома маршрутами.