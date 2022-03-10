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Генштаб не виключає, що диверсанти можуть проникнути до Києва під виглядом евакуйованих осіб

10 березня, 2022 четвер
13:55
війна з Росією Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України не виключає, що російські диверсійні групи можуть проникнути до Києва під виглядом евакуйованих жителів окупованих населених пунктів

Про це йдеться в повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

Зазначають, що противник намагається заблокувати Київ із заходу і південного заходу.

"На Поліському напрямку противник намагається відновити боєздатність підрозділів, які зазнали значних втрат. А також проводить перегрупування і не відмовляється від задуму заблокувати Київ із заходу і південного заходу", – йдеться в повідомленні. 

В Генштабі не виключають  підготовку і проникнення диверсійно-розвідувальних груп до Києва під виглядом евакуйованих жителів окупованих населених пунктів.

  • Нагадаємо, на п'ятнадцятий день російсько-української війни з 09:00 відкрились гуманітарні коридори для евакуації населення за сімома маршрутами.

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