Генштаб не виключає, що диверсанти можуть проникнути до Києва під виглядом евакуйованих осіб
Генеральний штаб Збройних сил України не виключає, що російські диверсійні групи можуть проникнути до Києва під виглядом евакуйованих жителів окупованих населених пунктів
Про це йдеться в повідомленні Генерального штабу ЗСУ.
Зазначають, що противник намагається заблокувати Київ із заходу і південного заходу.
"На Поліському напрямку противник намагається відновити боєздатність підрозділів, які зазнали значних втрат. А також проводить перегрупування і не відмовляється від задуму заблокувати Київ із заходу і південного заходу", – йдеться в повідомленні.
В Генштабі не виключають підготовку і проникнення диверсійно-розвідувальних груп до Києва під виглядом евакуйованих жителів окупованих населених пунктів.
- Нагадаємо, на п'ятнадцятий день російсько-української війни з 09:00 відкрились гуманітарні коридори для евакуації населення за сімома маршрутами.
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