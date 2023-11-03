В Україні за тиждень зафіксували понад 143 тис. випадків ГРВІ, грипу та COVID-19

Про це інформує пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Вказано, що грип, застуда, COVID-19 та інші респіраторно-вірусні захворювання - традиційні для осінньо-зимового періоду.

"Наразі перевищення епідемічного порогу зафіксовано лише в Тернопільській області. Там захворіло 7102 людини, більше ніж 4 тисячі з яких - діти", - розповіли в МОЗ.

Загалом з початку жовтня в Україні зафіксували 553 166 випадків захворювання на ГРВІ. Водночас з 23 по 29 жовтня (останній тиждень місяця) зареєстровано 143 996 випадків. З них 78 921 хворих - діти до 17 років.

"За останній тиждень до лікарень через ГРВІ потрапили 4042 людини. Летальних випадків внаслідок грипу не зареєстровано. Щодо COVID-19 лікарі виявили 9480 випадків захворювання. Коронавірус забрав життя 45 українців, серед яких одна дитина до 4 років", - додали в МОЗ.