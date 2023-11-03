В Україні за тиждень зафіксували понад 143 тис. випадків ГРВІ, грипу та COVID-19
В Україні за минулий тиждень зареєстрували понад 143 тисячі випадків ГРВІ, грипу та COVID-19: збільшення хворих на респіраторно-вірусні сезонні захворювання спостерігається щороку
Про це інформує пресслужба Міністерства охорони здоров'я.
Вказано, що грип, застуда, COVID-19 та інші респіраторно-вірусні захворювання - традиційні для осінньо-зимового періоду.
"Наразі перевищення епідемічного порогу зафіксовано лише в Тернопільській області. Там захворіло 7102 людини, більше ніж 4 тисячі з яких - діти", - розповіли в МОЗ.
Загалом з початку жовтня в Україні зафіксували 553 166 випадків захворювання на ГРВІ. Водночас з 23 по 29 жовтня (останній тиждень місяця) зареєстровано 143 996 випадків. З них 78 921 хворих - діти до 17 років.
"За останній тиждень до лікарень через ГРВІ потрапили 4042 людини. Летальних випадків внаслідок грипу не зареєстровано. Щодо COVID-19 лікарі виявили 9480 випадків захворювання. Коронавірус забрав життя 45 українців, серед яких одна дитина до 4 років", - додали в МОЗ.
- Водночас на Вінниччині зафіксовано спалах гепатиту А. Станом на вечір 2 листопада в області кількість випадків захворювання на вірусний гепатит А зросла до 268, у лікарнях залишаються 92 пацієнти.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.29 Купівля 37.29Продаж 37.84
- EUR Купівля 39.57Продаж 40.46
- Актуальне
- Важливе