Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Здоров'я Спалах гепатиту А: у Вінниці госпіталізували 111 хворих

Спалах гепатиту А: у Вінниці госпіталізували 111 хворих

2 листопада, 2023 четвер
13:54
Здоров'я гепатит А

У лікарні міста Вінниця потрапили 111 людей, серед них є діти. За останню добу зареєстровано 15 нових випадків захворювання

Про це інформує Суспільне з посиланням на заступницю директорки департаменту охорони здоровʼя та реабілітації ОВА Тетяну Бондаренко.

За даними медиків, 111 людей потрапили до лікарні у Вінниці з діагнозом гепатит A. Серед них 22 дитини.

За останню добу виявили 15 нових випадків захворювання. Ще 6 людей перебувають під спостереженням лікарів і чекають на результати аналізів.

Область стикається з епідемією гепатиту A з 16 жовтня.

Що таке гепатит A

За даними ВООЗ, гепатит A є запальним захворюванням печінки, яке може проходити у легкій чи тяжкій формі. Майже у всіх пацієнтів із гепатитом А після одужання формується довічний імунітет. Однак у дуже поодиноких випадках зараження вірусом гепатиту A може призводити до фульмінантного гепатиту з летальним кінцем.

Передача вірусу гепатиту A відбувається внаслідок вживання заражених харчових продуктів і води або за безпосереднього контакту з інфікованою особою. Ризик зараження гепатитом A виникає в умовах відсутності безпечного водопостачання, у поганих санітарно-гігієнічних умовах та при недотриманні правил гігієни (наприклад, інфікування та забруднення рук). 

Тривалість інкубаційного періоду гепатиту A зазвичай становить 14–28 днів. Основні симптоми – підвищення температури тіла, нездужання, втрата апетиту, діарея, нудота, відчуття дискомфорту в абдомінальній ділянці, потемніння сечі й жовтяниця (пожовтіння очей і шкірних покривів).

Що відомо про спалах захворювання на Вінниччині

Станом на 24 жовтня на Вінниччині з підтвердженим діагнозом "гепатит A" було госпіталізовано 60 людей, у тому числі 14 дітей. А вже наступного дня у Вінницькій області з підозрою на гепатит A було госпіталізовано 100 пацієнтів.

З 30 жовтня всі школи Вінниці перевели на дистанційне навчання.

Станом на 30 жовтня відомо, що нові випадки захворювання на гепатит A виявили у Могилів-Подільському, Хмільнику, Калинівці, Гайсині та Козятині Вінницької області.

"На сьогодні найбільше пацієнтів ми маємо у Клінічному центрі інфекційних хвороб – 89 із підтвердженим діагнозом та 12 із підозрою на гепатит A. У міській клінічній лікарні 31 пацієнт із підтвердженим діагнозом та один з підозрою. У дитячій обласній інфекційні лікарні маємо 23 дитини, у яких підтвердили діагноз, та троє з підозрою. Усі пацієнти середнього ступеня важкості. Важких немає", - розповіла заступниця директорки департаменту охорони здоров’я та реабілітації Вінницької ОВА Тетяна Бондаренко.

Пізніше головний санітарний лікар України, заступник голови МОЗ Ігор Кузін заявив, що спалах гепатиту A на Вінниччині є надзвичайною ситуацією обласного масштабу. Нині епідеміологи намагаються з'ясувати причини спалаху захворювання. 

На Вінниччині через спалах гепатиту А бригади розпочали екстрену вакцинацію людей, які напередодні контактували з хворими: станом вечір 31 жовтня кількість випадків захворювання зросла до 247.

Медицина
Вінниця
Вінниччина
Читайте також:
Гарбуз
1 листопада, 2023 середа
Чи приносить користь вживання гарбузового насіння?
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Автор Сергій Згурець
1 листопада, 2023 середа
Після постачання РФ боєприпасів з Північної Кореї в українців має бути близько 20 млн снарядів у сховищах. Колонка Сергія Згурця
Авдіївка
2 листопада, 2023 четвер
Армія РФ готує нові хвилі атак на Авдіївку, попри великі втрати, - ISW
Київ
+13°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.27
    Купівля 37.27
    Продаж 37.86
  • EUR
    Купівля 39.48
    Продаж 40.37
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
2 листопада
14:06
OPINION
Костянтин Єлісєєв
Три важливі події на шляху до євроінтеграції України
14:03
ДТЕК виграв у Гаазі суд проти РФ щодо кримських активів компанії
13:46
Німеччина уряд
Бронетранспортери, радіолокаційні станції для IRIS-T та дрони: Німеччина надала Україні новий пакет військової допомоги
13:41
Європейський інвестиційний банк
Європейський інвестиційний банк виділить €450 млн на два проєкти відновлення України: подробиці
13:22
Полк "Азов" почав виставляти вакансії для пошуку бійців на сайті з працевлаштування
13:17
ХАМАС
Німеччина оголосила про повну заборону діяльності ХАМАСу
12:58
Сі Цзіньпін та Джозеф Байден
Китай не зацікавлений у перемозі Трампа, - КБФ
12:52
"Була спроба наступу РФ на Вугледарському напрямку": Зеленський провів щоденний селектор
12:51
Інфографіка
КМІС: 70% опитаних вважають за необхідне критикувати владу навіть під час війни. У травні 2022 року таких було 26%
12:41
АллатРа
СБУ оголосила підозри лідеру та учасникам проросійської секти "АллатРа"
12:33
Ексклюзив
Українські військові розпочали спільні навчання з британцями та данцями
"Кожен чоловік призовного віку має бути готовим, що його мобілізують", - командир роти ударних БПЛА Федоренко
12:14
F-16
Літаки F-16 будуть менш ефективними, ніж очікувалося, бо Росія підсилила свою ППО, – Залужний
12:10
путін
Путін підписав закон про відкликання ратифікації договору про заборону ядерних випробувань
12:09
PR
Містичний детектив "Привиди у Венеції" онлайн уже на SWEET.TV
12:08
евакуація
На Харківщині оголосили примусову евакуацію дітей з 66 населених пунктів
12:07
OPINION
Ірина Федорів
Про обшуки у зрадника Дубінського
12:07
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 2 листопада: гривня посилилася щодо євро
12:03
Огляд
світ, міжнародний огляд
Мелоні каже російським пранкерам, що європейські лідери "втомилися" від війни в Україні, Росія за добу обстріляла понад 100 українських сіл і міст, а війна стає позиційною. Акценти світових ЗМІ 2 листопада
12:00
На фото: Юрій Куприч
Військовий, якого жорстоко побили в Чорноморську на Одещині, помер у лікарні
11:54
обстрілял Херсонщини
РФ вдарила з артилерії по Веселому на Херсонщині: загинув чоловік
11:53
Костянтин Жеваго
У справі Костянтина Жеваго ми зіткнулися із системними порушеннями, це не про європейські стандарти, - адвокат Радислав Ткаченко
11:49
кордон Польща
Нелегали з Ірану та Сомалі влаштували провокацію на кордоні Білорусі з Польщею
11:39
житлові модуль для військових
Міноборони передало військовим 500 житлових модулів: з них можна створювати мобільні казарми
11:33
Валерій Залужний
Залужний розповів, що потрібно для того, аби вийти з глухого кута у війні з РФ
11:15
На фото: продукція Nestle
НАЗК внесло до списку спонсорів війни швейцарську корпорацію Nestle, яка досі співпрацює з РФ
11:15
відключення електроенергії
Без світла залишилася частина споживачів у 12 областях України: ситуація в енергосистемі станом на 2 листопада
11:13
Ексклюзив
Сили оборони повною мірою контролюють ситуацію на Бахмутському напрямку, ворог зазнає втрат, - Федоренко
11:01
Ексклюзив
Крим
Як журналісти працюють в окупації в Криму
11:00
Огляд
Кадр з фільму "Іван і Марта"
Фільм "Іван і Марта": те, що ми не знали про Івана Дзюбу
10:49
ЗРК С-400 РФ
Росія впродовж тижня втратила 4 ЗРК: британська розвідка пояснила, як це вплине на ситуацію на фронті
10:48
рашисти
Під час повномасштабної війни зафіксовано понад 107 тис. російських злочинів, - Офіс генпрокурора
10:43
Папа Римський Франциск
"Світ переживає темні часи": Папа Франциск назвав найсерйознішою проблемою збройову промисловість
10:33
Воєнний стан
Парламент планує продовжити дію воєнного стану та мобілізації
10:18
Доставляли ухилянтів до кордону каретою швидкої допомоги: правоохоронці затримали підозрюваних
10:09
OPINION
Володимир Гевко
"Мовний талібан", "драконівські мовні закони": маніпуляція, скроєна за лекалами Росії
10:05
російська ракета Харків
У залишках нової російської ракети С-400 знайшли іноземну плату, - ОП
09:59
Путін та Кім Чен Ин
У Південній Кореї припускають, що КНДР могла передати Росії балістичні ракети малої дальності
09:58
Ексклюзив
РФ перекинула з Бердянська вертольоти після удару ATACMS, - райрада
09:34
Іван Дзюба
Історія про кохання та громадську позицію: в Україні почався показ фільму "Іван і Марта" про життя публіциста Івана Дзюби
09:33
зґвалтували дівчину під час окупації
Прокурор Бєлоусов розповів, чому окупанти ґвалтують, катують і вбивають цивільних українців
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV