Спалах гепатиту А: на Вінниччині почали екстрену вакцинацію тих, хто контактував з хворими

Про це інформує пресслужба Міністерства здоров'я України.

У МОЗ розповіли, що зазвичай людям, які контактували з хворими на гепатит А, проводять щеплення у перші два тижні. Йдеться про тих, з ким пацієнти, у яких амбулаторно підтвердили вірусний гепатит А, проживають, ділять спільний побут або контактували напередодні. Коло цих людей встановлюють лікарі.

За словами заступника міністра, головного державного санітарного лікаря України Ігоря Кузіна, у відповідь на спалах вірусу, до Вінницької області доставили понад дві тисячі вакцин.

"В першу чергу почалася вакцинація медиків, лікарів екстреної медичної допомоги та фахівців громадського здоров’я, задіяних у ліквідації спалаху вірусного гепатиту А. Другий етап протидії поширенню захворювання – це проведення екстреної вакцинації кола контактних осіб. Це безоплатні щеплення серед "близьких контактів" пацієнтів з підтвердженими діагнозами. Медики пропонуватимуть їм пройти вакцинацію, оскільки це надійний захист імунітету та можливість зупинити поширення гепатиту А через близькі контакти", - зазначив він.

За інформацією МОЗ, станом на ранок 31 жовтня, у лікарнях області перебувають 144 людини, хворих на гепатит А. Виписали з медзакладів 32 дорослих та 10 дітей.

Що таке гепатит A

За даними ВООЗ, гепатит A є запальним захворюванням печінки, яке може проходити у легкій чи тяжкій формі. Майже у всіх пацієнтів із гепатитом А після одужання формується довічний імунітет. Однак у дуже поодиноких випадках зараження вірусом гепатиту A може призводити до фульмінантного гепатиту з летальним кінцем.

Передача вірусу гепатиту A відбувається внаслідок вживання заражених харчових продуктів і води або за безпосереднього контакту з інфікованою особою. Ризик зараження гепатитом A виникає в умовах відсутності безпечного водопостачання, у поганих санітарно-гігієнічних умовах та при недотриманні правил гігієни (наприклад, інфікування та забруднення рук).

Тривалість інкубаційного періоду гепатиту A зазвичай становить 14–28 днів. Основні симптоми – підвищення температури тіла, нездужання, втрата апетиту, діарея, нудота, відчуття дискомфорту в абдомінальній ділянці, потемніння сечі й жовтяниця (пожовтіння очей і шкірних покривів).

Що відомо про спалах захворювання на Вінниччині

Станом на 24 жовтня на Вінниччині з підтвердженим діагнозом "гепатит A" було госпіталізовано 60 людей, у тому числі 14 дітей. А вже наступного дня у Вінницькій області з підозрою на гепатит A було госпіталізовано 100 пацієнтів.

З 30 жовтня всі школи Вінниці перевели на дистанційне навчання.

Станом на 30 жовтня відомо, що нові випадки захворювання на гепатит A виявили у Могилів-Подільському, Хмільнику, Калинівці, Гайсині та Козятині Вінницької області.

"На сьогодні найбільше пацієнтів ми маємо у Клінічному центрі інфекційних хвороб – 89 із підтвердженим діагнозом та 12 із підозрою на гепатит A. У міській клінічній лікарні 31 пацієнт із підтвердженим діагнозом та один з підозрою. У дитячій обласній інфекційні лікарні маємо 23 дитини, у яких підтвердили діагноз, та троє з підозрою. Усі пацієнти середнього ступеня важкості. Важких немає", - розповіла заступниця директорки департаменту охорони здоров’я та реабілітації Вінницької ОВА Тетяна Бондаренко.

Пізніше головний санітарний лікар України, заступник голови МОЗ Ігор Кузін заявив, що спалах гепатиту A на Вінниччині є надзвичайною ситуацією обласного масштабу. Нині епідеміологи намагаються з'ясувати причини спалаху захворювання.