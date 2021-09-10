В Україні заборонили сексизм у рекламі

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Парламент у другому читанні схвалив законопроєкт №3427 щодо протидію дискримінації за ознаками статі в рекламі.

Відповідне рішення підтримали 307 народних депутатів.

Як зазначається у пояснювальній записці, щорічно в Державну службу з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів та в Офіс омбудсмена надходить понад 500 скарг на сексизм в рекламі.

Повідомляється, що у 2019 році рекламодавці заплатили понад 2 млн грн штрафів за поширення дискримінаційної реклами.

Така реклама містить твердження та/або зображення про інтелектуальний, фізичний, соціальний чи інший вид переваги однієї статі над іншою. Або містить твердження про стереотипність ролі чоловіка і жінки, або принижує гідність людини за ознакою статі.

Відтак, заборонено демонструвати насильство за ознакою статі, зображення тіла людини (частини тіла) виключно як сексуального об'єкта з метою залучення уваги споживача та/або натяки (слова, звуки, зображення) на сексуальні відносини, які не мають прямого відношення до рекламованого продукту або способу його споживання.

У законі також передбачені штрафи за дискримінаційну рекламу.

У разі використання дискримінації рекламодавець має сплатити штраф у 10-кратному розмірі мінімальної заробітної плати (60 тис. грн). У законопроєкті до першого читання також передбачалось покарання за повторне порушення закону, однак у документі до другого читання цей пункт прибрали.

Якщо вартість реклами не вдається встановити, то рекламодавця можуть оштрафувати до 1 700 грн. Публічне спростування дискримінаційної реклами може відбуватися добровільно або за рішенням суду.

Закон набуде чинності через три місяці після його опублікування.

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