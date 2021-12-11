В Україні зафіксовано 10 133 нові випадки COVID-19, 446 людей померло
У п'ятницю, 10 грудня, в Україні було лабораторно підтверджено 10 133 нові випадки захворювання на коронавірус
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
За добу 10 грудня в Україні зафіксовано 10 133 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 991 серед дітей.
За минулу добу госпіталізовано – 2 307 осіб, летальних випадків – 446, одужала – 25 861 особа.
За весь час пандемії в Україні захворіло – 3 553 817 людей, одужало – 3 184 287 осіб, летальних випадків 90 789.
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