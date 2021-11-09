В Україні зафіксували антирекорд випадків COVID-19: померло понад 800 людей

Про це передає пресслужба МОЗ.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 3 107 489 осіб;

одужало – 2 537 565 осіб;

летальних випадків – 73 390;

проведено ПЛР-тестувань – 14 930 139.

Також за минулу добу:️

госпіталізовано – 2 967 осіб;

летальних випадків – 833 (антирекорд);

одужало – 16 609 осіб;

здійснено тестувань за добу – 127 461 (зокрема методом ПЛР – 53 555, методом ІФА – 14 861);

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 59 045.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (2042), Одеській (1516), Львівській (1352), Харківській (1314) областях і м. Київ (1204).



Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 1204 випадки;

Вінницька область – 547 випадків;

Волинська область – 570 випадків;

Дніпропетровська область – 2042 випадки;

Донецька область – 832 випадки;

Житомирська область – 240 випадків;

Закарпатська область – 241 випадок;

Запорізька область – 1021 випадок;

Івано-Франківська область – 322 випадки;

Київська область – 905 випадків;

Кіровоградська область – 67 випадків;

Луганська область – 530 випадків;

Львівська область – 1352 випадки;

Миколаївська область – 987 випадків;

Одеська область – 1516 випадків;

Полтавська область – 1182 випадки;

Рівненська область – 818 випадків;

Сумська область – 522 випадки;

Тернопільська область – 386 випадків;

Харківська область – 1314 випадків;

Херсонська область – 262 випадки;

Хмельницька область – 439 випадків;

Черкаська область – 813 випадків;

Чернівецька область – 453 випадки;

Чернігівська область – 423 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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