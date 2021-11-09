В Україні зафіксували антирекорд випадків COVID-19: померло понад 800 людей
18 988 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 9 листопада 2021 року. Зокрема, захворіли 1183 дитини та 426 медпрацівників
Про це передає пресслужба МОЗ.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 3 107 489 осіб;
- одужало – 2 537 565 осіб;
- летальних випадків – 73 390;
- проведено ПЛР-тестувань – 14 930 139.
Також за минулу добу:️
- госпіталізовано – 2 967 осіб;
- летальних випадків – 833 (антирекорд);
- одужало – 16 609 осіб;
- здійснено тестувань за добу – 127 461 (зокрема методом ПЛР – 53 555, методом ІФА – 14 861);
- досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 59 045.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (2042), Одеській (1516), Львівській (1352), Харківській (1314) областях і м. Київ (1204).
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 1204 випадки;
Вінницька область – 547 випадків;
Волинська область – 570 випадків;
Дніпропетровська область – 2042 випадки;
Донецька область – 832 випадки;
Житомирська область – 240 випадків;
Закарпатська область – 241 випадок;
Запорізька область – 1021 випадок;
Івано-Франківська область – 322 випадки;
Київська область – 905 випадків;
Кіровоградська область – 67 випадків;
Луганська область – 530 випадків;
Львівська область – 1352 випадки;
Миколаївська область – 987 випадків;
Одеська область – 1516 випадків;
Полтавська область – 1182 випадки;
Рівненська область – 818 випадків;
Сумська область – 522 випадки;
Тернопільська область – 386 випадків;
Харківська область – 1314 випадків;
Херсонська область – 262 випадки;
Хмельницька область – 439 випадків;
Черкаська область – 813 випадків;
Чернівецька область – 453 випадки;
Чернігівська область – 423 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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