В Україні загострюється епідситуація: у 16 регіонах критична ситуація з коронавірусом, - Київська школа економіки

Про це під час онлайн-брифінгу повідомив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко.

"Епідемічна ситуація в Україні продовжує загострюватись і поки що вона залишається все ще контрольованою: ліжка з киснем та реанімаційні ліжка заповнені на 10% та 15%. Це відносно невеликі показники, якщо порівнювати з періодом початку 2021 року, коли було плато перед весняною хвилею", - заявив він.

Ганиченко зазначив, що коефіцієнт виявлення випадків інфікування коронавірусом перебуває на безпрецедентному для України низькому рівні – менше 3%.

"Проте ми бачимо все нові тривожні дзвіночки, які додаються до тих дзвіночків, які були на попередніх тижнях – госпіталізації зараз переважають виписки вже на чверть. Навантаження на систему охорони здоров’я вже прискорюється. За тиждень вже 16% пацієнтів додатково потрапляють на COVID-ліжка. Для порівняння – на минулому тижні зростання було в 9%", - зауважив експерт.

Ганиченко наголосив, що критична ситуація з COVID-19 зараз вже в 16 з 25 регіонів: Дніпропетровській, Харківській, Чернівецькій, Житомирській областях, Києві, Запорізькій, Миколаївській, Львівській, Хмельницькій, Івано-Франківській, Рівненській, Чернігівській, Київській, Полтавській, Закарпатській, Вінницькій областях.

Ще три регіони перебувають у стадії зростання захворюваності на COVID-19 – Черкаська, Кіровоградська та Тернопільська області.

"Поки що там показники тримають на "зеленому" рівні епіднебезпеки, але тенденція загрозлива – динаміка дужне погана. Ця динаміка є розпорошеною, зараз немає явних драйверів цього зростання на рівні країни. Це збільшує ризик того, що зростання може початись із довільного регіону", - додав він.

Упродовж доби 16 серпня було зареєстровано ​​​890 нових випадків COVID-19 (в тому числі 81 дитина та 10 медпрацівників), 27 людей померли, 433 пацієнти одужали.

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