В Україні залишаються знеструмленими 856 населених пунктів, – Енергоатом

Про це повідомив Енергоатом у Телеграм.



"Станом на 15 квітня в Україні залишаються знеструмленими 856 населених пунктів, загалом близько 702,2 тисячі споживачів. Зокрема в Донецькій області – понад 272 тисяч споживачів, Харківській – 98 тисяч, Київській – 141 тисяча, Луганській – 96 тисяч споживачів", – йдеться у повідомленні.



Без газу станом на сьогодні залишаються понад 278 тисячі абонентів.



"Найбільш складна ситуація із газопостачанням спостерігається в Житомирській, Запорізькій, Київській, Чернігівській, Сумській, Миколаївській та Харківській областях", – відзначив Енергоатом.



За минулу добу відновлено електропостачання понад 36,1 тисячам споживачів, газопостачання відновлено 6,2 тисячам абонентів.

Нагадаємо, на Луганщині 14 квітня у 27 тис. абонентів відновили електропостачання.

У Вишгородському районі встановили понтонну переправу та міст через річку: на Київщині продовжують відновлювати інфраструктуру й електропостачання.