В Україні залишаються знеструмленими 856 населених пунктів, – Енергоатом
Станом на 15 квітня без світла залишається 856 населених пунктів, найбільше споживачів без електроенергії – в Донецькій, Харківській, Київській та Луганській областях
Про це повідомив Енергоатом у Телеграм.
"Станом на 15 квітня в Україні залишаються знеструмленими 856 населених пунктів, загалом близько 702,2 тисячі споживачів. Зокрема в Донецькій області – понад 272 тисяч споживачів, Харківській – 98 тисяч, Київській – 141 тисяча, Луганській – 96 тисяч споживачів", – йдеться у повідомленні.
Без газу станом на сьогодні залишаються понад 278 тисячі абонентів.
"Найбільш складна ситуація із газопостачанням спостерігається в Житомирській, Запорізькій, Київській, Чернігівській, Сумській, Миколаївській та Харківській областях", – відзначив Енергоатом.
За минулу добу відновлено електропостачання понад 36,1 тисячам споживачів, газопостачання відновлено 6,2 тисячам абонентів.
- Нагадаємо, на Луганщині 14 квітня у 27 тис. абонентів відновили електропостачання.
- У Вишгородському районі встановили понтонну переправу та міст через річку: на Київщині продовжують відновлювати інфраструктуру й електропостачання.
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