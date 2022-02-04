В Україні запрацювала "гаряча лінія" з питань тероборони
З 4 лютого запрацювала "гаряча лінія" Командування Сил територіальної оборони ЗСУ , яка відповідатиме на запитання українців
Про це повідомляє АрміяInform.
За номером 0800507028 українці можуть отримати відповіді напитання:
- як вступити на військову службу до підрозділів Сил територіальної оборони;
- як вступити на військову службу за контрактом в резерв до підрозділів Сил ТрО;
- порядок проходження служби та соціальні гарантії військовослужбовців підрозділів Сил ТрО.
Дзвінки на "гарячу лінію" безкоштовні.
- Нагадаємо, з 1 січня 2022 року увели в дію закон України "Про основи національного спротиву", відповідно до якого провідна роль в організації та виконанні завдань територіальної оборони України належить Силам територіальної оборони ЗСУ. Сили ТрО очолив бригадний генерал Юрій Галушкін.
- 10 січня Галушкін повідомив, що найближчим часом будуть укомплектовані чотири регіональні управління та 25 бригад Сил тероборони. Також він заявив, що розгортанням Сил ТрО можна не допустити нового вторгнення РФ.
- Пізніше повідомлялося, що у лютому розпочнуться навчання Сил тероборони за участю місцевої влади.
- 27 січня Рада дозволила теробороні застосовувати стрілецьку зброю.
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