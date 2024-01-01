В Україні запрацювала оновлена гаряча лінія для військових та їхніх родин

Про це повідомляє Урядовий портал.

Українські військові та члени їхніх родин мають змогу отримати консультацію та відповіді на свої запитання за номером 1512.

Водночас роботу продовжує номер гарячої лінії МОУ 0-800-500-442, який доступний для користувачів усіх операторів мобільного зв’язку.

"Для уряду та МОУ є дуже важливим надати максимально якісні послуги та підтримку, адже йдеться про розв'язання проблем наших захисників та захисниць. Відповідати на запити будуть найкращі спеціалісти Урядового контактного центру, серед них і психологи, які зможуть надати необхідну допомогу", - наголошують у повідомленні.

Зазначено, гаряча лінія за новим номером доступна для користувачів всіх національних операторів, окрім Київстару через проблеми з технічними налаштуваннями, які обіцяють виправити найближчим часом.