В Україні спростили процедуру призначення пільг на оплату ЖКП для ветеранів та їхніх сімей
У Міністерстві соціальної політики України розробили постанову, яка дозволить спростити процес отримання пільг на оплату житлово-комунальних послуг для ветеранів війни та членів їхніх сімей
Про це повідомила пресслужба Мінсоцполітики.
Відповідно до чинного законодавства пільговик має особисто звернутися до уповноважених органів, аби йому призначили пільги на житлово-комунальні послуги. Це ускладнило проведення процедури для українських ветеранів, які беруть участь у бойових діях.
Тому Мінсоцполітики розробило постанову, яку 27 грудня ухвалив Кабінет Міністрів України на своєму засіданні.
Зокрема, передбачені наступні зміни:
- з травня 2024 року подати заяву на призначення пільги на ЖКП зможуть члени родини ветерана, якщо він не може зробити цього самостійно;
- замість двох пільг, які існують, буде дозволено подавати єдину спрощену заяву - про взяття на облік як пільговика і про надання пільг;
- обсяг інформації, яку необхідно зазначити, для призначення пільг зменшиться. Частину інформації Мінсоцполітики та ПФУ отримуватимуть шляхом обміну й взаємодії між інформаційними системами державних органів;
- з’явиться можливість подати спрощену заяву, крім паперової, також в електронній формі, зокрема, засобами порталу Дія.
Такий експериментальний порядок запрацює через 4 місяці після відповідних технічних доопрацювань інформаційних систем.
- Раніше очільниця Мінекономіки Юлія Свириденко сказала, що Києву, можливо, доведеться затримати зарплати для 500 тис. держслужбовців і 1,4 млн вчителів, а також виплати 10 млн пенсіонерів, якщо західна допомога не надійде. Пізніше вона уточнила, що Україна має план "Б" на випадок затримки в отриманні коштів від іноземних партнерів, але сподівається, що він не знадобиться, бо гроші надійдуть вчасно.
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