В Україні запрацював Центр розбудови миру
У середу, 15 грудня, розпочав роботу "Український національний центр розбудови миру", заснований при Міністерстві реінтеграції тимчасово окупованих територій
Про це повідомляє Укрінформ.
"Ми розуміємо, що у 2022 році буде період становлення центру, наповнення його змістом, пошуку інструментів, в тому числі позабюджетних. Тут велика допомога саме наших міжнародних організацій буде не зайвою. Нам дуже потрібне продовження співпраці, і ми на неї щиро сподіваємось", - сказала міністерка реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.
Вона додала, що до роботи центру залучили медіаторів, які працюватимуть над подоланням конфліктів в українському суспільстві та відновленням діалогу.
Мета роботи центру - моніторинг і документування порушень прав людини, заподіяних внаслідок збройної агресії РФ.
"До діяльності Центру залучать міжнародні організації, науковців, громадських діячів і людей, постраждалих від наслідків агресії РФ", - зазначила Верещук.
- Нагадаємо, 4 листопада віцепрем’єр-міністерка - міністерка з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук анонсувала створення Українського центру розбудови миру.
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