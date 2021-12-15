В Україні запрацював Центр розбудови миру

Про це повідомляє Укрінформ.



"Ми розуміємо, що у 2022 році буде період становлення центру, наповнення його змістом, пошуку інструментів, в тому числі позабюджетних. Тут велика допомога саме наших міжнародних організацій буде не зайвою. Нам дуже потрібне продовження співпраці, і ми на неї щиро сподіваємось", - сказала міністерка реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.



Вона додала, що до роботи центру залучили медіаторів, які працюватимуть над подоланням конфліктів в українському суспільстві та відновленням діалогу.



Мета роботи центру - моніторинг і документування порушень прав людини, заподіяних внаслідок збройної агресії РФ.



"До діяльності Центру залучать міжнародні організації, науковців, громадських діячів і людей, постраждалих від наслідків агресії РФ", - зазначила Верещук.



Нагадаємо, 4 листопада віцепрем’єр-міністерка - міністерка з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук анонсувала створення Українського центру розбудови миру.