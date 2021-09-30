В Україні зареєстровано ​​​​​​11 757 нових заражень коронавірусом, у тому числі 1054 - серед дітей

Про це повідомляє пресцентр МОЗ.



Упродовж доби 29 вересня було зареєстровано ​​​​​​11 757 нових випадків COVID-19 (у тому числі дітей - 1054, медпрацівників - 242), 194 людини померли, 3839 пацієнтів одужали.



У регіонах захворюваність поширюється таким чином:

м. Київ - 563 випадки;

Вінницька область - 208 випадків;

Волинська область - 276 випадків;

Дніпропетровська область - 926 випадків;

Донецька область - 739 випадків;

Житомирська область - 560 випадків;

Закарпатська область - 97 випадків;

Запорізька область - 632 випадки;

Івано-Франківська область - 368 випадків;

Київська область - 291 випадок;

Кіровоградська область - 79 випадків;

Луганська область - 387 випадків;

Львівська область - 927 випадків;

Миколаївська область - 227 випадків;

Одеська область - 752 випадки;

Полтавська область - 240 випадків;

Рівненська область - 422 випадки;

Сумська область - 455 випадків;

Тернопільська область - 434 випадки;

Харківська область - 1 087 випадків;

Херсонська область - 429 випадків;

Хмельницька область - 483 випадки;

Черкаська область - 283 випадки;

Чернівецька область - 455 випадків;

Чернігівська область - 437 випадків.

"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1087), Львівській (927), Дніпропетровській (926), Одеській (752) та Донецькій (739) областях", - зазначили у МОЗ.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.