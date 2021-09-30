В Україні зареєстровано 11 757 нових заражень коронавірусом, у тому числі 1054 - серед дітей
Станом на ранок 30 вересня в Україні зафіксовано 2 423 379 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 56 274 - летальні, 2 255 191 особа одужала
Про це повідомляє пресцентр МОЗ.
Упродовж доби 29 вересня було зареєстровано 11 757 нових випадків COVID-19 (у тому числі дітей - 1054, медпрацівників - 242), 194 людини померли, 3839 пацієнтів одужали.
У регіонах захворюваність поширюється таким чином:
- м. Київ - 563 випадки;
- Вінницька область - 208 випадків;
- Волинська область - 276 випадків;
- Дніпропетровська область - 926 випадків;
- Донецька область - 739 випадків;
- Житомирська область - 560 випадків;
- Закарпатська область - 97 випадків;
- Запорізька область - 632 випадки;
- Івано-Франківська область - 368 випадків;
- Київська область - 291 випадок;
- Кіровоградська область - 79 випадків;
- Луганська область - 387 випадків;
- Львівська область - 927 випадків;
- Миколаївська область - 227 випадків;
- Одеська область - 752 випадки;
- Полтавська область - 240 випадків;
- Рівненська область - 422 випадки;
- Сумська область - 455 випадків;
- Тернопільська область - 434 випадки;
- Харківська область - 1 087 випадків;
- Херсонська область - 429 випадків;
- Хмельницька область - 483 випадки;
- Черкаська область - 283 випадки;
- Чернівецька область - 455 випадків;
- Чернігівська область - 437 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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