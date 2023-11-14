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В Україні заснували Університет вільних народів Росії

14 листопада, 2023 вiвторок
09:52
Суспільство Університет вільних народів

На початку листопада в Україні розпочав роботу освітній проєкт "Університет вільних народів", де вивчатимуть національно-визвольну боротьбу представників поневолених народів РФ, які підтримують Україну

Про це йдеться на сайті Антиімперського блоку народів.

Зазначається, що ініціаторами створення Університету стали Організація українських націоналістів (бандерівців), Антиімперський блок народів та інформаційно-політичний проєкт "Свобода народам".

Першими слухачами Університету стали активісти громадських організацій та об’єднань поневолених народів: чеченці, дагестанці, інгуші, татари, башкорти, буряти, якути, ойрат-калмики та інші. У рамках навчального курсу вони студіюватимуть історію національно-визвольних рухів, теорію державотворення, моделі соціально-економічного розвитку держави, елементи інформаційно-пропагандивної боротьби та ряд інших тематичних предметів.

Викладачами Університету є провідні українські експерти зі сфери дослідження визвольних рухів, правники, економісти та фахівці зі спеціальних дисциплін. УВН працюватиме в онлайн режимі, враховуючи усі безпекові аспекти щодо учасників навчання.

Під час відкриття Університету вільних народів голова Організації українських націоналістів (бандерівців) Олег Медуниця наголосив на важливості підтримки боротьби поневолених народів як в історичному контексті, так і в сучасних умовах. Одним із центрів такої підтримки, у свій час, був створений саме з ініціативи ОУН (б) Антибільшовицький блок народів, який сьогодні відновив свою діяльність у форматі Антиімперського Блоку Народів.

Медуниця заявив, що спільно зі Збройними Силами України, військовими підрозділами поневолених народів у складі ЗСУ, з урядовими чинниками України та усіх цивілізованих держав світу Університет повинен "сповнити місію розвалу московської тюрми народів".

"А для того, щоб на руїнах імперії постали вільні демократичні держави, варто вже сьогодні навчати представників поневолених народів теорії та практиці державотворення. Саме таке завдання і поставлено перед УВН", - йдеться у повідомленні.

Керівник програм Університету вільних народів, координатор проєкту "Свобода народам" Леонтій Шипілов зазначив, що сучасна україно-російська війна вкотре продемонструвала, що Росія є екзистенційним ворогом України та всього вільного світу. За його словами, Росія в усі часи заперечує право на життя не лише української нації, а й інших окупованих нею народів.

"Необхідною передумовою і водночас результатом перемоги у війні є деконструкція Росії, приведення її до такого геополітичного, мілітарного, економічного та гуманітарно-демографічного стану, за якого вона не становитиме загрози іншим країнам. Однією із цілей, а разом з тим і засобів деконструкції Росії виступає деколонізація поневолених Москвою народів та постання нових національних держав на її сучасній території", - наголоси він.

Як повідомили організатори проєкту, Університет вільних народів працюватиме як постійний навчальний центр, випускаючи кожного року висококваліфікованих фахівців з питань державотворення та організації національно-визвольної боротьби.

  • Напередодні стало відомо, що Україна набирає новий батальйон "Сибір", який повністю складається з громадян Росії. Ці солдати стануть частиною регулярної української армії та підуть воювати проти Кремля.
Україна
Росія
освіта
Війна з Росією
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