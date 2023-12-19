В Україні засудили до 15 років тюрми агента ФСБ, який хотів завербувати співробітницю СБУ
Суд визнав винним у державній зраді й дав 15 років тюрми агенту ФСБ з оперативним псевдонімом "Скіф", який формував власну мережу інформаторів на Одещині
Про це повідомила пресслужба СБУ.
Зазначається, що до складу ворожої групи зловмисник намагався залучити місцевих представників силових відомств, аби вони передавали російській спецслужбі розвіддані про дислокацію та переміщення Сил оборони на півдні України.
Як встановило слідство, засудженим є місцевий житель, який на початку 90-х виїхав до Молдови, де брав участь у бойових діях на боці "Придністровської молдавської республіки". Пізніше він воював у Дагестані та Чечні.
"У 2014 році зрадник прибув до Одеси для вчинення масових заворушень на користь РФ, за що був оголошений у розшук українськими правоохоронцями. Щоб уникнути правосуддя, фігурант втік до невизнаного Придністров’я, де у 2019 році для виконання завдань ФСБ був завербований двома представниками її місцевої "філії", - розповіли в СБУ.
Чоловіка затримали при спробі завербувати співробітницю СБУ.
- Раніше цього місця стало відомо, що довічне ув’язнення отримала лікарка з Маріуполя, яка під час боїв за місто видала російським окупантам 7 поранених воїнів ЗСУ.
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